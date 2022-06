El Vardar pierda su plaza en Champions League 2022-23 por deudas económicas - Derosca

El Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano tras su reunión del pasado Viernes 17 de junio ha decidido que el club macedonio del Vardar no cumple con los criterios de admisión a las competiciones de la Champions League de la temporada 2022 – 23. La decisión del Comité Ejecutivo de la EHF sigue a un período de casi dos años en los que la Federación Europea de Balonmano ha tratado de resolver el problema de la falta de pago a los jugadores contratados por el club y por eso trató de retener al club de Skopje al más alto nivel.

Con Vardar optando por presentar activamente su punto de vista a los medios, la Federación Europea de Balonmano ha decidido dar una respuesta pública. Esta respuesta ha sido comunicada al club directamente al mismo tiempo. El sistema europeo de competición a nivel de clubes tiene una estructura muy delicada y depende mucho de la integridad de los clubes participantes. Este activo debe protegerse y el desarrollo extremadamente positivo en los últimos años demostró el éxito de los esfuerzos comúnmente realizados por la EHF y los clubes.

Para limpiar la deuda del Vardar, se llevaron a cabo muchos intercambios por escrito, e incluso conversaciones personales, y se establecieron horarios claros por parte de la EHF. Lamentablemente, los representantes del club no fueron capaces de respetar estas fechas y pusieron en marcha una estrategia de demoras o incluso de no responder. Los pagos solo se realizaron en parte y se realizaron varios intentos para posponer las fechas hasta la próxima temporada.

Por lo tanto, el Comité Ejecutivo de la EHF en su reunión del pasado viernes ha llegado a la conclusión unánime de que el Vardar no cumplió con los arreglos acordados ni completó el círculo de pago a tiempo y, por lo tanto, no cumple con los criterios de admisibilidad de la Champions League para la Temporada 2022 – 23.

El depósito en la cuenta EHF ya se transfirió a la cuenta del club y después de la contabilidad final de temporada por parte de EHF Marketing GmbH, también seguirá una transferencia de los fondos restantes. La Federación Europea de Balonmano ha lamentado mucho que haya sido necesario dar un paso así y ha subrayado que esto no es de interés de la federación, sin embargo, la situación provocada por el ex club resultó en déficits que no se iban a cubrir simplemente con la instalación del nuevo club.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !