Los Clubes de ASOBAL piden al CSD ser Liga Profesional - Derosca

El pasado 26 de Abril desde la sede de ASOBAL se les envió una carta a todos los clubes de ASOBAL diciendo que están viendo con el Consejo Superior de Deportes (CSD) ser Liga Profesional. Se les pide que firmen dicha carta y se la reenvíen a ASOBAL.

Una carta en la que se dice textualmente:

Los Clubes firmantes, Socios de ASOBAL, reunidos en el día de hoy de forma virtual, han acordado de forma unánime suscribir la siguiente Declaración de Intenciones a los efectos de que se dé traslado al Consejo Superior de Deportes como prueba de su decisión irrevocable de:

Solicitar de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes la declaración de competición profesional del Balonmano Masculino de División de Honor, la conocida como Liga ASOBAL, hoy gestionada por la Asociación de Clubes Españoles de Balonmano – ASOBAL.

Para ello, elaborar y presentar en el plazo más breve posible y en todo caso antes de la finalización de la temporada actual, 30 de junio de 2022, el expediente administrativo que justifique la petición citada en el número 1.

Aprobar en la próxima sesión de Asamblea General de la Asociación, un proyecto de Estatutos Sociales de la nueva entidad Liga Profesional de Balonmano con la denominación que se acuerde en su momento. Estatutos que contendrán, sobre la base de los actuales, los mínimos legales exigidos por la normativa vigente en la materia.

Hacer de la nueva Liga Profesional de Balonmano una plataforma para el desarrollo del balonmano español con una mejora de las condiciones laborales y coberturas sociales y un mayor retorno económico para los Clubes y sus canteras, que unido al innegable nivel técnico de nuestros jugadores y entrenadores permitan a los Clubes y a las Selecciones Españolas la disputa de los torneos internacionales con las máximas opciones de triunfo.

Lo que suscriben a los efectos de su puesta en conocimiento del Consejo Superior de Deportes.

También les han mandado una Presentación de Liga Profesional con las principales implicaciones legales de la calificación Profesional de la Competición. En dicho documento se les dice a los clubes, entre otras cosas, que las Ligas Profesionales tendrán personalidad jurídica, y gozarán de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto a la Federación deportiva española correspondiente de la que formen parte; que tendrán autonomía respecto a la RFEBM con una representatividad propia de los clubes en la Asamblea General de la RFEBM (40% – 60%). Cosa que yo particularmente dudo mucho que se cumpla y sea así. Que ya no hace falta ser Sociedad Anónima Deportiva (SAD), será opcional, con las modificaciones de la Ley de Presupuestos del Estado desde 2022; que el Presupuesto anual de los clubes estará sometido a auditorías complementarias a petición de la Liga Profesional, el Consejo Superior de Deportes y, en su caso, la Comunidad Autónoma.

El CSD les ha pedido a los clubes de ASOBAL documentación contable y parece ser que el plazo para entregar esos documentos terminaba el pasado viernes. Según me cuentan parece ser que, hasta el pasado viernes, tan sólo habían firmado 11 clubes de los 16 que componen ASOBAL. Quieren ser Liga Profesional con la actual Ley del Deporte pero se olvidan que si no son SAD, con todo lo que ello conlleva, tienen que tener un Patrimonio Neto Positivo y que los Directivos de los Clubes tienen que avalar un 15% el Presupuesto. Imaginaos en un club con un Presupuesto de 500.000 euros en donde los Directivos tendrán que avalar con 75.000 euros. Además que con este movimiento de ser Liga Profesional, según me cuentan, se les acaban las subvenciones y aportaciones de instituciones públicas.

Y yo me pregunto: ¿los clubes de ASOBAL tienen suficiente capacidad económica para ser Liga Profesional cuando parece ser está corriendo como un enorme rio, más que nunca, presuntamente los pagos en dinero “B” a los jugadores? ¿Y todo esto en que beneficia al balonmano, más gastos, los mismo ingresos para tener las mismas competencias que tienen ahora?

