No habrá partidos internacionales en Ucrania. Se jugarán en terreno neutral - Derosca

Con vistas a la situación entre Ucrania y Rusia y su impacto en el balonmano europeo, la Federación Europea de Balonmano (EHF) ha emitido un comunicado. La situación actual entre Ucrania y Rusia tiene un impacto en los próximos partidos organizados bajo el paraguas de la EHF, ya que varios de los mejores clubes y selecciones nacionales de balonmano masculino y femenino de Europa se encuentran en la región.

«La Federación Europea de Balonmano (EHF) siempre tiene como objetivo salvaguardar la integridad de sus competiciones y opina que la mejor opción es una decisión en la cancha», dice el Presidente de la EHF, Michael Wiederer. «Al mismo tiempo, la seguridad de los equipos, jugadores y funcionarios es de máxima prioridad».

Dado que varias competiciones han llegado a las etapas eliminatorias y, por lo tanto, el tiempo también juega un papel importante, la EHF ha tomado las siguientes decisiones, considerando las próximas cuatro semanas.

La Federación Europea de Balonmano actualmente no ve ninguna opción para jugar partidos en Ucrania. En la EHF Champions League Masculina, en la que se han disputado 11 de las 14 jornadas de la Fase de Grupos, el Grupo B se enfrenta al HC Motor vs Paris Saint-Germain Handball, inicialmente previsto para el 17 de Febrero, y al HC Motor vs Barça, previsto para el 3 Marzo, está previsto que se juegue en terreno neutral.

El 1 de Marzo, HC Motor se enfrentará al PSG Handball en Prešov, Eslovaquia. El partido contra el F.C.Barcelona se mantendrá programado para el 3 de Marzo y está previsto que también se celebre en Presov.

Los próximos partidos de clasificación de la EHF EURO 2022 femenina entre la República Checa y Ucrania, actualmente programados para el 2 y el 5 de Marzo, están planeados para jugarse a dos partidos el 4 y el 5 de Marzo en la República Checa.

La organización adicional de los Play-Offs de la Fase 1 del Campeonato Mundial Masculino 2023 entre Finlandia y Ucrania, con los partidos programados para el 16 y 20 de Marzo, estará a cargo de la Federación Europea de Balonmano junto con las federaciones de Finlandia y Ucrania.

En los últimos 10 días, dos partidos no se jugaron según lo programado. Se trata del partido de la Copa de Europa Femenina de la EHF, HC Galychanka Lviv (UKR) vs H71 (FAR), que estaba programado para el 13 de Febrero, y el partido Skif Krasnodar (RUS) vs Drammen HK (NOR), programado para el 19 de Febrero. Para la tramitación posterior de ambos partidos, se han abierto procedimientos legales por parte de la Federación Europea de Balonmano. Posteriormente, para el caso del partido Skif Krasnodar vs Drammen HK, solo el «ganador de» este empate se sorteó en el sorteo de Cuartos de Final de la Copa de Europa EHF Masculina del martes. También el Rocasa Gran Canaria en la European Cup Femenina, partido de Semifinales, contra el equipo ucraniano del Galychanka Livv tendrá que estar muy pendiente de las decisiones a adoptar por la EHF.

La Federación Europea de Balonmano (EHF) continúa monitoreando la situación entre Ucrania y Rusia desde la perspectiva del balonmano europeo y publicará actualizaciones sobre los partidos mencionados, así como sobre futuros partidos cuando sea necesario.

