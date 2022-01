España -Polonia. Última carta para estar presentes Semifinales Europeo 2022 - Derosca

La Selección Española se juega la última carta para poder estar en las Semifinales del Europeo 2022. España – Polonia a las15,30 horas en Bratislava bajo la dirección de los colegiados eslovenos Lah y Sok que ya nos pitaron contra Bosnia.

Está claro que a muchos equipos les gustaría jugar ese partido y depender de ti mismo para jugar una Semifinal. Es más, antes de empezar el campeonato si nos hubieran dicho de estar en esta situación todos hubiéramos firmado. Pensar que dependemos de nosotros para poder estar en Semifinales es un gran elogio al trabajo del equipo que ha realizado durante todo el Europeo.

Ante Polonia no va a ser un partido fácil, es un equipo duro, no nos va a regalar nada, habrá que trabajar muy duro para ganar. España tratará de jugar su mejor versión, sobretodo defender al máximo que quizás es donde el quipo puede tener menos fisuras por el tema de los jugadores que no van a estar, Joan Cañellas y Antonio García, y en ataque hacer ataques más largos con mayor efectividad, aprovechar para recuperar balones y poder salir al contraataque.

Para ganar España a Polonia le tiene que salir un buen partido, basado en la defensa, la colaboración con el portero y a por todas. Los jugadores son muy conscientes de lo que está en juego y quieren estar en Semifinales. De todos modos Polonia es un equipo muy creativo en ataque con jugadores de lanzamiento exterior, jugadores de primera línea muy habilidosos, comparten puesto de extremo y lateral. Polonia tiene unos jugadores que juegan bien con el pivote, son pivotes grandes que se colocan por delante, son difíciles de marcarles, ganan la posición, tienen la combinación de lanzamientos unos y otros son unos jugones. En defensa son jugadores grandes que tocan, que si consigue configurar su defensa es de contacto.

La clave será que los Hispanos deben hacerse fuertes en defensa, para salir al contraataque y controlando muy bien las posesiones de balón para que no puedan realizar contraataques los polacos.

Las cuentas que tenemos que tener esta tarde para que España esté en Semifinales del Europeo 2022 son las siguientes:

Ganar o empatar con Polonia.

Si se perdiese con Polonia, nos vale que Noruega gane a Suecia.

Si ganamos a Polonia y Suecia también gana a Noruega, España pasaría como Primea de Grupo para los cruces de Semifinales.

