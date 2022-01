Los Hispanos tienen que remontar un partido sin intensidad ante Bosnia - Derosca

Terminó la Fase Preliminar del Europeo 2022 para Los Hispanos. En la tercera y última jornada España 28 – Bosnia Herzegovina 24 (12 – 14 al descanso). Un partido en donde intrascendente en donde ya se sabía que España estaba clasificada para la Fase Principal y que pasaba con 2 puntos y que los bosnios estaban eliminados. En definitiva, un encuentro difícil pata motivar a los jugadores en la pista dado que uno piensa más en la siguiente fase y los partidos que tienen que disputar que en un encuentro que no tiene trascendencia salvo dar una buena imagen. Hasta los últimos minutos no decantó a su favor un partido que no pasará a la historia por ser uno de los mejores.

Un partido ante Bosnia en el cuál Jordi Ribera decidió dar descanso a algunos jugadores e incluir a otros que hasta la fecha no habían tenido ni un sólo minuto de juego en el campeonato. Entraron en el equipo Sergey Hernández, Kauldi Odrizola y Chema Márquez.

Los bosnios desde el primer minuto se dieron cuenta de la situación de los españoles, de la falta de intensidad, la poca actitud en la pista y la demasiada relajación tanto en defensa como en ataque e hicieron el balonmano que más les convenía. así se llego al descanso con un marcador de 14 – 12 favorable a Bosnia. En la reanudación prácticamente todo siguió igual hasta que Jordi Ribera introdujo varios cambios, incluida la portería que no paraba nada, la defensa sin intensidad y en ataque nada eficaz.

La primera vez que España se puso por delante en el marcador ante Bosnia fue en el minuto 49 y 30 segundos de partido (23 – 22). Una vez más en este Europeo España está haciendo gala de lanzar tan afinados que los postes comienzan a convertirse n amigos nuestros. En la Fase Preliminar si el equipo español no ha estrellado unos 12 – 14 balones a los postes y largueros no ha lanzado ninguno. Durante el encuentro destacó la actuación del debutante Chema Marquez con 4 goles y una vez más el resolutivo Agustín Casado con 7 tantos en su cuenta. Al final en los últimos diez minutos España mostró su superioridad y logró el victoria.

Ahora los Hispanos tienen dos días de descanso antes de comenzar la Fase Principal el próximo Jueves 20 de Enero. Por el lado que le corresponde a España en el Europeo ya sabemos que tendremos que pelear para intentar estar en la Semifinales con Polonia, Alemania, Rusia y Noruega. A la espera de esta misma noche en que sabremos su Polonia o Alemania quedan primera o segunda de su grupo podemos vislumbrar el calendario de Los Hispanos para la Fase Principal:

El Jueves 20 de Enero. España jugará o contra Polonia o contra Alemania.

Viernes 21 de Enero. España – Rusia.

Domingo 23 Enero. España – Noruega.

Martes 25 Enero. España jugará contra Polonia o contra Alemania.

Todos estos partidos están a falta de conocer el horario en el que se van a disputar. existen tres horarios cada jornada: 15,30, 18,00 y 20,30 horas.

