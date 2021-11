ASOBAL aprobará que su Presidente cobre un sueldo - Derosca

La ASOBAL ha convocado para el próximo Jueves 2 de Diciembre, de manera virtual, una reunión de urgencia tanto de la Asamblea General Ordinaria como Extraordinaria. La Asamblea Ordinaria comenzará a las 10,00 horas mientras que la Extraordinaria será a partir de las 11,00 de la mañana.

Una Asamblea Ordinaria que tiene los siguientes puntos el Orden el día:

1.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales de la temporada 2020 – 21.

2.- Ratificación, si procede, de la Cuota de Acceso de la temporada 2021 – 22.

3.- Ruegos y preguntas.

Por su parte la Asamblea Extraordinaria tiene os siguientes puntos:

1.- Informe del Presidente.

2.- Ratificación acuerdos Comisión Delegada.

3.- Inscripción de Clubes.

4.- Remuneración del Presidente.

5.- Asuntos Varios

6.- Ruegos y Preguntas.

El famoso Plan Cantabro de Papá Revuelta tal y como os conté en su momento, día a día se va haciendo realidad y cumpliendo paso a paso. El Cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria es la Remuneración del Presidente. Pues bien, Servando Revuelta hijo, si finalmente se aprueba en la Asamblea, va a tener por fin su sueldo como Presidente de ASOBAL a partir del Jueves. Un sueldo que venía buscando desde el minuto uno cuando le nombraron en el cargo y que todos sabíamos que era el objetivo. Pasar de segundo entrenador de un equipo de ASOBAL a Presidente de ASOBAL por nada era impensable y tenía su fin.

Pero es que según me cuentan la cosa no se queda ahí. Parece ser que en ASOBAL sobra el dinero en estos momentos para subir el sueldo a sus dirigentes. Al nuevo Director General (D.Miguel Ángel Martín), que acaba de llegar, parece ser que le han puesto un sueldo muy superior al que en su momento cobraba Joan Marín. Un Marín que es más que reconocido por todo el mundo del balonmano. También parece ser que al Secretario General (D.Fernando Corral) igualmente también le han subido el sueldo. Y ahora le van a otorgar un sueldo al actual Presidente de ASOBAL (D.Servano Revuelta hijo) que me imagino que ya veréis como no va a ser de 900 euros al mes. Vamos que a este paso también le van a poner un sueldo al portero del edificio donde tiene la sede ASOBAL. Por cierto, según mis fuentes, NINGÚN Presidente de ASOBAL en su historia ha cobrado un sueldo como tal.!Es una auténtica VERGÜENZA¡

Sinceramente creo que no tienen vergüenza con todas estas subidas de sueldo y la creación de un sueldo para el Presidente en estos momentos que estamos viviendo. Os recuerdo que están pidiendo y exigiendo dinero público con una ayuda del Consejo Superior de Deportes (CSD) a ASOBAL, de un máximo de 2 millones de euros, para los clubes de ASOBAL con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas por los clubes en concepto de taquillaje y abonos, así como por los gastos generados como consecuencia de la implantación de las medidas y los protocolos exigidos durante la pandemia. Allí se tienen que justificar los gastos sanitarios (recordemos que en su momento los test de antígenos se los regaló a los equipos de ASOBAL la Liga de Fútbol Profesional por lo tanto gastos sanitarios los mínimos para justificar). Respecto a las taquillas que van a decir ¿que los pabellones los tienen llenos? Las taquillas y abonos ya se sabe lo que son en el mundo del balonmano salvo algunas excepciones. Espero que en el CSD sean rigurosos.

Según ha publicado algún medio de comunicación cercano al equipo leonés parece ser que el Ademar León va a pedir alrededor de 200.000 euros y la media de los otros clubes de ASOBAL está entre los 120.000 y los 150.000 euros. Por lo tanto, de la información que me han facilitado, están pidiendo por un lado y a la vez están subiendo los sueldos de sus dirigentes y creando un nuevo sueldo para el Presidente de ASOBAL. Es decir, con la que está cayendo en la sociedad, la gente pidiendo en las colas de Caritas, en los bancos de alimentos, los tremendos efectos en la economía, en la sociedad y estos poco menos que exigiendo dinero público (que es de todos nosotros) cuando la ciudadanía necesita urgente ayuda económica y ellos a su vez subiéndose los sueldos. ¡Qué ESCANDALO! Al final se terminarán cargado ASOBAL. Tiempo al tiempo.

