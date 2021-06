Cisma en ASOBAL. Presidente Revuelta firma Convenio sin el conocimiento mayoría clubes - Derosca

El pasado Sábado, en la Asamblea de la RFEBM, su Presidente Francisco Vidal Blázquez García comunicó a los miembros de dicha Asamblea que se ha llegado a un acuerdo y se ha Firmado el nuevo Convenio entre la RFEBM y ASOBAL. Un Convenio que os voy a contar ahora y como sobre la campana se firmó in extremis. Es más, el Miércoles de la semana pasada los clubes de ASOBAL se reunieron de manera telemática y no querían firmar

La semana pasada el CSD se puso en contacto con el Presidente de ASOBAL, Servando Revuelta hijo, y con el Secretario General de ASOBAL, Fernando Corral, para apretarles las tuercas y decirles que el Convenio entre la RFEBM y ASOBAL se iba a firmar sí o sí se pusieran como se pusieran. Los clubes de ASOBAL no querían firmar y el núcleo duro de siempre que seguía diciendo que NO. Finalmente aceptó firmar el Convenio con la RFEBM el Presidente de ASOBAL, Servando Revuelta hijo, con el desconocimiento de la mayoría de los clubes. Cuando se han enterado del hecho no les ha parecido y están a expensas de la Asamblea de ASOBAL que lo ratifique.

El núcleo duro una vez que tuvo conocimiento de la firma del Convenio por parte de Revuelta parece ser que montó en cólera. Ya existen bastantes clubes de ASOBAL que piensan en votar en contra y no van a ratificar el Convenio en dicha Asamblea de ASOBAL. Tendrán que votar los clubes socios de ASOBAL. Anoten que la mitad por la menos parece ser que va a decir que NO. Esta semana habrá una Asamblea de los Clubes de ASOBAL.

En cuanto al Convenio que se ha firmado, tiene una duración de 4 años. La RFEBM se queda con la organización de la Supercopa de España y la Copa del Rey mientras que la ASOBAL organizará la Liga y la Copa ASOBAL (ese torneo que desgraciadamente ya no vale para NADA). Se respetan los Derechos Audiovisuales de la Liga y la Copa ASOBAL hasta Junio del 2025. También se respetan los Derechos Audiovisuales de la Copa del Rey y la Supercopa hasta la Temporada 2022 – 23 una vez que acabe el contrato con el actual operador televisivo. A partir de la Temporada 22 -23 los Derechos Audiovisuales pasarán a la RFEBM (Copa del Rey y Supercopa).

El Calendario de la Liga ASOBAL se hará de manera conjunta y si no se llega a un acuerdo cada uno presentará un calendario. La Copa de la Liga ASOBAL será entregada por el Presidente de la RFEBM y en el tema económico ASOBAL pasará de pagar los 80.000 euros anuales a la RFEBM a un incremento de un 11 % aproximadamente cada año. En total por los 4 años tienen que abonar 480.000 euros.

Resumiendo, que tenemos cisma en ASOBAL. El Presidente, Servando Revuelta hijo, parece ser que ha firmado el Convenio cuando muchos clubes no están de acuerdo. No nos olvidemos que en el Convenio entre RFEBM y ASOBAL dice que las 2 Asambleas tienen que ratificar dicho Convenio para que sea efectivo.!OJO¡

Para colmo los clubes de ASOBAL presentaron en la Asamblea de la RFEBM la siguiente propuesta: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA COMPETICIONES ASOBAL, SUPEDITADO A LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO, punto 9.1.4 del orden del día. Dice: « Establecer la condición de ser socio como requisito de inscripción, y por tanto de participación en las competiciones oficiales para aquellos clubes cuyo equipo senior masculino milite en la máxima categoría nacional de Balonmano» . Un punto que fue aprobado con Votos a favor: 79,Votos en contra 0 y Abstenciones: 2. Propuesta presentada por F.C.Barcelona, Anaitasuna, Benidorm, Granollers, Bidasoa y Dominicos Zaragoza.

Es decir, lo piden Barcelona y Bidasoa que un año antes habían propuesto todo lo contrario. !!!No tienen vergüenza¡¡¡ Y lo mejor de todo, sin decirle nada al BM.Logroño. El Balonmano ya no es trigo limpio. Hemos llegado a un punto en el que vale todo y en la vida señores NO es así y NO vale todo. !!!Vergüenza, asco¡¡¡ Todo esto y otras cosas más desmoralizan a la gente del balonmano. Luego nos preguntaremos por qué sale corriendo mucha gente de nuestro deporte y cuando se van no quieren saber nada del balonmano. Aquí está el ejemplo. !Da asco, repugnante¡ ¡Qué pena de ASOBAL, quién la visto y quién la ve¡

