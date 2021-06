El esloveno Vid Kavticnik también se retira de los terrenos de juego - Derosca

Está claro que esta temporada va a ser el final de muchos jugadores que han sido santo y seña en el balonmano en la última década. Si hace unos días os contaba que se retiraba Jonas Kallman ahora el turno le toca al esloveno Vid Kavticnik.

Vid Kavticnik ha anunciado que pone punto y final a su carrera como jugador profesional en balonmano. El que fuera dos veces ganador de la Champions League con THW Kiel en el año 2008 y con el Montpellier en el año 2018 ha decidido retirarse a sus 37 años.

Recordemos que también Vid Kavticnik ha ganado dos medallas con la Selección de Eslovenia: una de Plata en el Europeo 2004 y un Bronce en el Mundial 2017.

Igualmente Vid Kavticnik ha aprovechado las redes sociales para dar las gracias a los equipos en dónde ha jugado, a los aficionados y expresar sus sensaciones en la hora de la retirada: «Dicen que cada hermosa historia tiene que llegar a su fin. Este miércoles finalizo mi carrera como jugador profesional de balonmano. 21 años estuvieron llenos de hermosos momentos llenos de victorias, altibajos, lesiones y viajes de recuperación que solo me hicieron más resistente para dar un nuevo paso en mi camino. Cuando tenía 16 años, me probé en el club de mi ciudad natal.@gorenjevelenje. Ese mismo año debuté con la selección de balonmano de Eslovenia. Me siento privilegiado de que mi carrera se haya desarrollado rápidamente y, a los 21 años, dejé Eslovenia para unirme al legendario Club de Alemania (@thwhandball). Cuatro años después, me uní @mhbofficiel en Francia y los dos últimos años que jugué en @pauchandballofficiel y @usam_nimes_gard. A lo largo de mi vida, busqué y empujé los límites y, a través de él, traté de recordar mi objetivo y disfrutar del proceso. Cada lesión y retroceso me hacía más concentrado para volver aún más fuerte. El mayor tesoro de mi carrera fueron las personas que conocí en el camino. Me dieron la energía y estuvieron a mi lado, apoyándome. Me gustaría agradecer a mis padres, mi hermana y mis hijos y a todos mis compañeros de equipo, clubes, entrenadores, aficionados y patrocinadores por todos los hermosos momentos que tuvimos durante mi carrera. Hoy es también el nuevo comienzo. Comenzando por nuevos límites y crecimiento y los anticipo ansiosamente con gran optimismo, un corazón abierto y una sonrisa en mi rostro«.

