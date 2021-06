Comienza la preparación de los Hispanos en Galicia cara a los JJOO Tokio - Derosca

El Seleccionador Español Masculino Jordi Ribera desde mañana tendrá, en Pontevedra, concentrados a los Hispanos para comenzar a preparar los Juegos Olímpicos de Tokio. Destaca el regreso al combinado hispano de Julen Aguinagalde, que no juega con España desde la final del Europeo de Austria, Noruega y Suecia de 2020 y la llamada a Antonio García que regresa a la selección también mucho tiempo después ya que jugó sus últimos partidos con los Hispanos durante el Preolímpico de 2016. En esta primera convocatoria Ribera no puede contar con Gedeón Guardiola puesto que todavía está jugando la Bundesliga germana y no termina hasta finales de Junio.

En la convocatoria de esta Primera Fase de preparación está previsto dos partidos internacionales. El primero será ante Croacia el próximo Domingo 27 de Junio y que corresponde al partido aplazado de la Jornada 3ª de la Euro Cup 2022 que fue aplazado en su día por la gran nevada que se sufrió Madrid con Filomena. El segundo encuentro será un partido amistoso frente a Egipto el Martes 29 de Junio.

La lista de 20 jugadores que ha facilitado Jordi Ribera es la siguiente:

Portería : Gonzalo Pérez de Vargas (F.C.Barcelona), Rodrigo Corrales (Veszprém) y Sergey Hernández (Benfica)

Gonzalo Pérez de Vargas (F.C.Barcelona), Rodrigo Corrales (Veszprém) y Sergey Hernández (Benfica) Central : Raúl Entrerríos (Barça), Daniel Sarmiento (Saint-Raphaël Var Handball)

Raúl Entrerríos (Barça), Daniel Sarmiento (Saint-Raphaël Var Handball) Lateral Derecho : Jorge Maqueda (Veszprém), Álex Dujshebaev (Kielce) y Eduardo Gurbindo (Nantes)

Jorge Maqueda (Veszprém), Álex Dujshebaev (Kielce) y Eduardo Gurbindo (Nantes) Lateral Izquierdo : Iosu Goñi (Chambéry Savoie), Joan Cañellas (Pick Szeged), Antonio García (Fraikin Granollers) y Viran Morros (Paris Saint-Germain)

: Iosu Goñi (Chambéry Savoie), Joan Cañellas (Pick Szeged), Antonio García (Fraikin Granollers) y Viran Morros (Paris Saint-Germain) Extremo Derecho : Ferrán Solé (Paris Saint-Germain) y Aleix Gómez (F.C.Barcelona)

Ferrán Solé (Paris Saint-Germain) y Aleix Gómez (F.C.Barcelona) Extremo Izquierdo : Ángel Fernández (Kielce), Valero Rivera (Nantes) y Miguel Sánchez-Migallón (BM.Logroño)

Ángel Fernández (Kielce), Valero Rivera (Nantes) y Miguel Sánchez-Migallón (BM.Logroño) Pivote : Adriá Figueras (Nantes), Julen Aginagalde (Bidasoa) y Rubén Marchán (Ademar León)

El Seleccionador Jordi Ribera, según sus propias palabras, inicialmente en esta Primera Fase de preparación desea ver el estado de forma de sus jugadores tras una temporada muy complicada ya que de entrada verá como muchos de esos jugadores han terminado sus ligas, la Final4 de la Champions y ojalá todos estén bien. Se trata que en este primer periodo de intentar recuperar a los jugadores y ponerles a punto, para eso sirven las diferentes fases de entrenamiento de cara a estos Juegos Olímpicos. Por ahí también va el tema del volumen de la convocatoria, para poder dar a cada uno lo que necesita».

El técnico español afronta esta Primera Fase con el objetivo de tomar el pulso de su equipo y cree que esta fase va a ser de mucha preparación, los partidos siempre son un punto de competición y los jugadores siempre quieren ganar, pero lo más importante es la puesta a punto y la recuperación de cara a lo que viene a continuación.

La Selección Española Masculina volverá a concentrarse también en Pontevedra a principios del mes de Julio y tiene previsto disputardos partidos con Portugal antes de viajar a Japón el próximo Miércoles 14 de Julio.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !