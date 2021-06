Jonas Kallman se retira del balonmano y su camiseta Nº8 la retira el Szeged - Derosca

Hace unos días uno de los jugadores más emblemáticos del balonmano europeo y que pasó con mucha gloria por el balonmano español ha decidido que se retira de la canchas. Es el gran Jonas Kallman.

El Presidente del Pick Szeged, Peter Erno Szucs, tuvo el honor de anunciar que se retiraba del balonmano al capitán y la camiseta número 8 de Jonas Kallman .El legendario extremo izquierda sueco, que formó parte de un gran proyecto en su momento con el desaparecido BM. Ciudad Real, donde ganó tres títulos de la Champions League, en los años 2006, 2008 y 2009, se ha convertido en el primer jugador del equipo húngaro cuya camiseta será «retirada» y un sector de la el nuevo Szeged Arena (construido para el Europeo Masculino 2022) llevará su nombre.

También Jonas Kallman ha sido dos veces Campeón de Hungría, único ganador de la Copa de Hungría y ganador de la Copa EHF. Igualmente Kallman es el goleador de Champions más exitoso en la historia de Szeged con 325 goles. Una gran carrera que llega al final. El legendario extremo izquierdo sueco Jonas Kallman jugó su último partido en casa frente a los aficionados del Szeged.

En redes sociales Jonas Kallman quiso despedirse de todos los aficionados húngaros y del Szeged de la siguiente manera: «En primer lugar, gracias a Veszprém, hicimos un gran partido, fue digno de la final. El ambiente fue maravilloso, finalmente pudimos revivir esto en el campo. Siempre ayuda mucho, después de un año era una sensación casi indescriptible. Jugamos bien. Ganamos por tres goles, pero hay otra revancha ante un equipo peligroso. Si pensamos que la diferencia de hoy será suficiente para el título del campeonato, es un error, porque tenemos que ganar en Veszprém. Ahora el resto es el protagonista de la tarde, luego analizamos nuestros errores y jugamos un encuentro aún mejor el sábado donde nos espera una guerra de sesenta minutos. He sido miembro del club durante mucho tiempo, toda mi carrera ha durado 20 años. Jugué con gente maravillosa, como en España contra David Davis. He ganado muchos títulos en varios equipos, pero he pasado años importantes aquí. Mis hijos hablan casi mejor húngaro que sueco«.

