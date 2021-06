Se han elegido las nuevas juntas Comités Nacionales Masculino y Femenino - Derosca

Pasado más de un mes después del Congreso de la EHF 2021, los Comités Nacionales de Hombres y Mujeres recién elegidos se han reunido por primera vez hace unos días.

Recordemos que la idea de formar estos dos nuevos grupos se remonta al Congreso de la EHF en el año 2018 y celebrado en la ciudad de Glasgow en Escocia, en el que se aprobó una moción para reformar los cuerpos EHF para mantener un sistema equilibrado y armonizado tanto para las competiciones Masculinas como las Femeninas.

Los Comités nacionales Masculinos y Femeninos elegidos en el pasado Congreso de la EHF 2021 constan de seis miembros cada uno y se ocupan de todos los asuntos de las selecciones nacionales en balonmano Masculino y Femenino. Tres miembros de cada comité son nominados para la nueva Junta de Naciones. El Presidente tiene derecho a representar al organismo en el Comité Ejecutivo de la EHF.

Estas elecciones formaron una parte central de las primeras reuniones de los Comités y los resultados fueron los siguientes.

Morten Stig Christensen (DEN) , Mark Schober (GER) e Ingo Meckes (SUI) han sido elegidos para representar sus asuntos en el Comité. El Comité estará presidido por Ingo Meckes y contará con el apoyo del vicepresidente Jari Henttonen (FIN) . También ha sido nominado en el ámbito femenino a Presidente Nodjialem Myaro (FRA) , así como a Leonor Mallozzi (POR) y Pirje Orasson (EST) para la Junta de Naciones.

Los representantes nominados de ambos Comités han elegido como nuevo Presidente de la Junta de Naciones y, por lo tanto, también nuevo miembro en el Comité Ejecutivo de EHF a Mark Schober (GER) y el Vicepresidente es Pirje Orasson (EST) .

NCM, NCW y NB se volverán a encontrar a mediados de octubre. Esta será también la primera vez después del Congreso de la EHF cuando se reunirán la Junta de Balonmano Femenino (WHB) y la Junta de Balonmano Profesional (PHB). Igualmente se ha nominado a Morten Stig Christensen y Mark Schober para el PHB y ha sido nominada Nodjialem Myaro y Leonor Mallozi a la Junta de Balonmano Femenino.

Los grupos de partes interesadas que representan a los clubes, las ligas y los jugadores seleccionarán a sus representantes adicionales durante las próximas semanas. En sus reuniones de Octubre, el PHB y el WHB también nominarán a un miembro cada uno para el Comité Ejecutivo de EHF.

Por cierto, me cuentan “Mis Pajaritos” que se falló el pasado Miércoles 2 de Junio los Premio Princesa de Asturias del Deporte y recayó en Teresa Perales. Una deportista paralímpica querida, admirada y que ha luchado y conseguido grandes logros para el deporte español. Pero este año, estos Premios tienen su intrahistoria y sus maniobras orquestales en la oscuridad y que me parecen deleznables. Os acordáis que en su día, la Asociación de Entrenadores Españoles presentó en sociedad e hizo público que presentaba la candidatura de los Hermanos Entrerríos para el Premio Princesa de Asturias del Deporte. Pues bien, me cuentan que curiosamente el Presidente de la RFEBM, Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”, fue por su cuenta y presentó otra candidatura del mundo del balonmano. Nada más y nada menos que la candidatura al Premio de la RFEBM. Parece ser que no informó a nadie salvo a la Comisión Delegada, no le dio ninguna publicidad y poca gente lo sabía. Es más, esa candidatura de la RFEBM, como la tiene que presentar un organismo, parece ser que se hizo a través, agarraos al sillón, de la RFEF (el Presidente es Luis Rubiales muy amigo de Paquito). A final, ante el Jurado había 2 Candidaturas del Balonmano; la de los Hermanos Raúl y Alberto Entrerríos y la de la Real Federación Española de Balonmano. De locos. Estaba cantado que el Premio no era para el Balonmano ya que presentaba 2 candidaturas.

Me parece intolerable todo esto que ha pasado. Es una vergüenza para el mundo del balonmano esta actitud y desde luego prefiero no darle un tremendo calificativo del que luego me puedo arrepentir. Es más es, perdonarme la expresión: es !IMPRESENTABLE¡ No hay peor cuña que de la misma madera.

Presidente, menos egocentrismo, menos ser ególatra y narcisista. Los logros y medallas para la RFEBM lo han ganado los jugadores, jugadoras, técnicos, fisios, médicos en los terrenos de juego con su lucha, su sudor, sus lesiones y su entrega y NO la RFEBM. Sin todos ellos los directivos y el organismo federativo !NO SON NADIE¡ Usted ya está acaparando bastantes cargos directivos de cara a su objetivo final que es ser Presidente del COE dentro de unos años, deje algo para los artistas de este circo que son los que realmente merecen la pena. Qué pasa, volvemos a la andadas. Pues !ASI NO¡

