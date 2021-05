Se celebra la 3ª Edición de We Share Handball en formato on line - Derosca

La tercera edición transitará bajo el eje transversal “Balonmano y Resiliencia: Construyendo un futuro inspirador”. Después de un año de obligado parón por la pandemia, la 3ª edición vuelve con la misma fuerza y llena de novedades. La iniciativa sigue apostando por innovar en los diversos ámbitos por los cuales se desarrolla el balonmano y con la filosofía de seguir siendo fieles a la teoría de la suma de los muchos donde la generosidad de muchas personas que han querido unir sus «pocos» para llegar a un «mucho». El balonmano ha demostrado su capacidad para superar situaciones de adversidad en infinidad de ocasiones, asimismo intrínsecos en el juego podemos encontrar multitud de ejemplos de resiliencia, lo que nos debe aportar la seguridad para poder afrontar los retos que la situación actual nos plantea.

La tercera edición del We Share Handball se desarrollará, en la modalidad online, entre los días 1 al 4 de junio con el objetivo de seguir movilizando a la comunidad del balonmano y compartir aquellos aspectos que muestra nuestro deporte. Diversas expertas y expertos, se han citado en estas jornadas, para reflexionar sobre “Balonmano y Resiliencia: Construyendo un futuro inspirador” bajo este enunciado se producirán diversas actividades en formatos atractivos para las personas inscritas.

La parada obligatoria por la situación sanitaria, más aún cuando la filosofía del evento radica en los contactos interpersonales y el networking, ha servido para coger el impulso necesario y afrontar las vicisitudes y necesidades que han atravesado a nuestra sociedad y por supuesto también al balonmano. Una amplia representación, de grandes referentes de nuestro deporte, se juntan para dialogar, debatir y aportar, aspectos de interés y que en las circunstancias actuales pueden servir de ejemplos y estímulo a la vez. Más de una treintena de profesionales referentes no han querido perderse este reencuentro y así entre muchos otros podremos ver y escuchar a: Manolo Cadenas (entrenador de la selección argentina y de Ademar de León), Antonio Carlos Ortega (entrenador de TSV Hannover-Burgdorf de la Bundesliga alemana), Paulina Pérez Buforn (jugadora profesional del Atco Guardés), Ramón Gallego (Presidente de la Comisión de Arbitraje y Reglas de Juego de la IHF), Jorge Dueñás (Seleccionador femenino de Brasil) o Ambros Martín (entrenador de Gyor Audi Eto para la próxima temporada 20/21). Además, en esta edición habrá una fuerte presencia internacional con ponentes de Brasil, Portugal Bosnia, Eslovenia y Francia, como Carlos Resende (entrenador de FC Gaia de Portugal), Danijel Saric (portero de la selección de Qatar) o Anne-Laure Michel (Asociación de Jugadores y Jugadores profesionales de balonmano de Francia). Todo ello, también, como parte del proceso de internacionalización del evento ya iniciado en ediciones anteriores que pretende, de esta manera, poder escuchar las diversas experiencias que se están llevando a cabo en otros países.

Los formatos escogidos pretenden dinamizar las diversas actividades que conforman estas jornadas: mesas redondas, debates, paneles, diálogos, etc. posibilitarán comparar y contrastar ideas, opiniones e informaciones de múltiples fuentes todas ellas. No obstante, la riqueza de estos encuentros estará en la participación de las personas inscritas aportando su experiencia a través de diversos canales.

Como cada edición no faltará el compromiso del movimiento We Share Handball, que conforman jugadores y jugadoras, árbitros, gestores, staff técnico, familiares, etc., con la Tecnología y la Innovación que, con sus aportes, generan un valor añadido para el deporte. También y como desde la primera edición la presentación de posters tendrá su espacio como ventana de expresión de aquellas personas que quieren compartir sus estudios y análisis de situaciones relacionadas con el balonmano.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse hasta el 28 de mayo en: wesharehandball.org. We Share Handball Congress nace de la inquietud del Club Handbol Esplugues, del apoyo del Ayuntamiento de Esplugues, de la ambición de sus dos fundadores (Isabel Cuesta y Jose Luis Villanueva) y del trabajo de un equipo de voluntarias y voluntarios para potenciar una nueva era en las relaciones de todos los ámbitos que intervienen en el balonmano: los contactos, las colaboraciones profesionales y relaciones personales deben de dar paso a una nueva realidad. El objetivo es favorecer la relación entre los clubes dejando a un lado la rivalidad de la competición. Para ello, las jornadas buscan dar un aire de optimismo y revitalizar la energía de un deporte situado en el grupo de los denominados emergentes que se esfuerza en igualarse, a otros de esta misma consideración, en términos de innovación, tecnología y nuevas formas de organización.

Con un formato de proximidad, dinámico e interactivo, el congreso fomenta el intercambio de inquietudes haciendo que las protagonistas de la jornada sean las experiencias y no los conocimientos más magistrales y teóricos. La ausencia de iniciativas parecidas, hace que el We Share Handball Congress sea uno de los pocos referentes nacionales, e incluso internacionales, del balonmano de estas características.

Esta tercera edición cuenta con el apoyo de empresas como GuinewAgency, Wealia, MxAgency, Handbol A un pas, Handball 100×100 entre otras.

Más información: www.wesharehandball.org

