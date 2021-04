Todo listo y preparado para el Congreso EHF 2021 en Viena - Derosca

Desde mañana se celebra el Congreso de la EHF en Viena. Se espera alrededor de unos 40 delegados de de las federaciones miembros de la EHF que estén presentes en la capital austriaca. El resto de representantes lo podrán seguir y también votar, de forma remota, lo que convierte este Congreso 2021 de la EHF en el primero de este tipo que se realiza como un evento híbrido con asistencia física y remota. Se ha desarrollado un concepto de higiene específico para el congreso con el fin de minimizar el riesgo de infección con Covid-19 y cumplir con los requisitos oficiales establecidos por las autoridades sanitarias austriacas.

En este Congreso se van a elegir nuevos cargos y delegados que permanecerán en su puesto durante cuatro años hasta el año 2025. Para los 53 puestos que se tienen que elegir en este Congreso, se han recibido 139 nominaciones de 38 federaciones y el interés por los primeros puestos del balonmano europeo es muy alto.

Para el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano (EHF) se postula como Presidente, para cuatro años más en el cargo, Michael Wiederer (AUT) y no tiene ningún otro candidato que pelee por el puesto

En el puesto de Vicepresidente Primero, están las candidaturas del actual titular del cargo, Predrag Boskovic (MNE) y Tjark de Lange (NED) . Para el cargo de Vicepresidente de Finanzas solo se ha nominado a Henrik La Cour (DEN) que ocupa este cargo desde el año 2016.

Los presidentes de las tres comisiones principales de la EHF también forman parte del Comité Ejecutivo de la EHF y Bozidar Djurkovic (SRB) se postula para un segundo mandato como Presidente de la Comisión de Competiciones. Para este puesto, también ha sido nominado Thierry Wagner (LUX). Al frente de la Comisión de Métodos ha estado Jerzy Eliasz (POL) que lo deja. El único candidato para el cargo de Presidente es Pedro Sequeira (POR) .

Para los tres puestos de Miembros del Comité Ejecutivo, se han nominado 12 candidatos. En orden alfabético según la federación que lo ha nominado son estos 12 candidatos son: Francisco Vidal Blázquez García (ESP), Jerome Fernandez (FRA), Bob Hanning (GER), Gabriella Horvath (actual miembro del Comité Ejecutivo; HUN), Eugen Saracini (KOS) , Anrijs Brencans (actual miembro del Comité Ejecutivo; LAT), Tjark de Lange (NED), Bente Aksnes (NOR), Alexandru Mihai Dedu (ROU), Sergey Shishkarev (RUS), Franjo Bobinac (SLO) y Stefan Lövgren (actual miembro del Comité Ejecutivo; SWE).

El Comité Ejecutivo lo completan los representantes del Professional Handball Board, the Women’s Handball Board and the Nations Board. Los tres serán nominados una vez que estos tres consejos se hayan constituido tras el congreso.

Las elecciones están programadas que se realicen el Viernes 23 de Abril, mientras que el Sábado 24 de Abril está reservado para la decisión de varias mociones, así como la entrega de los premios de la EHF. Además, las federaciones que hayan organizado tres o más eventos competitivos de la EHF serán reconocidos y serán elegidos miembros honorarios de la Federación Europea de Balonmano.

