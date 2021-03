Nace la Asociación Europea de Agentes de Balonmano (EHAA). - Derosca

Tal y como os comenté hace unos días en la 13ª Asamblea General del Foro Femenino se decidió no remunerar a los agentes de los jugadores para las transferencias internacionales por más tiempo, si el agente representa los intereses del jugador y así evitar un conflicto de intereses para los agentes.

Por lo tanto en el futuro, los Agentes de los Jugadores serán pagados por el propio jugador, si el agente representa los intereses del jugador. El FORUM CLUB HANDBALL (FCH) de hombres y mujeres están alineados en el manejo de esta cuestión.

Por lo tanto se informó a la «Unión Europea de Jugadores de Balonmano» y a la «Asociación Europea de Agentes de Jugadores de Balonmano» de dicho acuerdo. La nueva regulación se pretende iniciar las transferencias internacionales el próximo 1 de Julio del 2021.

Ante todo esto han reaccionado los agentes de jugadores y entrenadores en el mundo del balonmano y han decidido unirse. A partir de ahora los agentes de balonmano van a estar organizados en la Asociación Europea de Agentes de Balonmano (EHAA).

Para los representantes de la Asociación Europea de Agentes de Balonmano (EHAA) está claro que el balonmano tiene que profesionalizarse como deporte de una vez por todas, lo que dará un valor adicional a todos los perfiles que se incluyen en el mercado del balonmano. Es cierto que otros deportes ya lo han hecho. El balonmano como deporte en Europa no tiene reglas estrictas que nos digan quién es agente y quién no. Algunas Federaciones como la de Francia, Alemania o Húngara tienen algunas reglas para el agente, pero eso no está unificado ya que no hay ningún protocolo de la federación nativa. Ahora los agentes están organizados en una Asociación que tiene la visión de ayudar a establecer reglas globales en este campo y completar el negocio del balonmano. Querían organizarse como lo han hecho los jugadores o los entrenadores.

Incluso manifiestan que algunas Ligas y Federaciones tienen sus propias reglas, pero en algunas de ellas, no existen reglas en absoluto. Por ejemplo, en Francia, si uno desea convertirse en agente de jugadores, debe aprobar los exámenes, pero en otros países cualquiera puede llamarse a sí mismo «Agente». El balonmano ha avanzado en los últimos 20 años y es muy difícil imaginar las relaciones sin agentes, como antes era normal. Los agentes son necesarios para una plataforma de comunicación de jugadores, equipos, pero también con los medios. La Asociación Europea de Agentes de Balonmano (EHAA).lo que pretende es hacer las cosas mejor, más profesionales en cooperación con los equipos, las Federaciones nacionales, la EHF y la IHF.

En la Asociación Europea de Agentes de Balonmano (EHAA) se encuentran dentro nombres de 17 agentes tan prestigiosos como Bhakti Ong, nuestro español Marcel Pagliotta, Arnar Freyr Theodorsson, Milan Jokic y Francois Xavier Houlet entre otros.

