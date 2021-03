Asobal tiene el Borrador del nuevo Convenio. Ahora Firma o no firma - Derosca

Por cierto, me cuentan “Mis Pajaritos” que la semana pasada os contaba que la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), cumpliendo con el mandato del Consejo Superior de Deportes (CSD) ya había remitido un borrador del nuevo Convenio con ASOBAL y la pelota estaba ahora en el tejado de ASOBAL. Lo que si estaba muy claro era que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no quería que el tema se dilatase mucho más tiempo de finales del mes de Febrero. Pues bien la reunión que estaba prevista para el pasado Viernes 26 de Febrero se tuvo que aplazar para esta semana por problemas de agenda del propio CSD.

Tal y como os comenté el borrador del nuevo Convenio se envió a ASOBAL según los acuerdos alcanzados en el CSD entre ambas partes y ahora resulta que varios clubes, los clubes afines a Adolfito «El Fantasías» (ese visionario del precio de la gasolina), han manifestado que no están de acuerdo con la negociación de sus propios representantes con la RFEBM, que el Convenio no les gusta y que NO lo van a firmar. Ahora veremos hasta que punto estaban legitimados los representantes de ASOBAL designados en la negociación del Convenio y si era sincera la negociación o era tan sólo para ganar tiempo. Estaremos muy pendientes de la reunión en el CSD esta semana.

Para que veáis la clase de dirigentes tan inteligentes, despiertos y sagaces que tenemos al frente de ASOBAL. Son los peores dirigentes que ha tenido ASOBAL en sus 30 años de historia. Realizan una convocatoria para celebrar una Asamblea de ASOBAL, el próximo Viernes 5 de Marzo en donde se va a poner la fecha para iniciar el proceso electoral para la elección tanto de la Comisión Delegada como del futuro Presidente de la entidad, y luego los inteligentes se dan cuenta que no puede ser ya que se celebra en Madrid la Copa del Rey y la tienen que posponer para la semana del 8 al 12 de Marzo. Una Asamblea en donde el punto principal insisto es abrir el proceso electoral para elegir la Presidencia y la Comisión Delegada de ASOBAL.

Parece ser que de momento no tenemos candidaturas a la vista para la Presidencia de ASOBAL y no sería nada de extrañar, tal y como os vengo contando desde hace meses, que vuelva a aparecer la “Vieja Guardia”. Los equipos no afines a Adolfito «El Fantasías» (ese visionario del precio de la gasolina) ni tienen candidato ni nadie ha hablado con ellos y en los clubes afines a Adolfito «El Fantasías» lo que suena en el ambiente es que si no existe ningún candidato y no queda más remedio, como mal menor, tendrán que colocar definitivamente como Presidente a Servado Revuelta hijo caso de no haber otro mejor.

Está claro que o la “Vieja Guardia” se prepara para volver al poder y quieren ganar tiempo los Adolfito «El Fantasías» (ese visionario del precio de la gasolina), el que en su etapa en el Banco Central Europeo parece ser que llegó a pronosticar, en el año 2017, cuando la gasolina 95 estaba a 1,80 euros que llegaría a los 2 euros el litro y nunca más volvería a bajar de ese precio, el Sr.D. Francisco Pérez (al que me cuentan que en el mundo del balonmano se le conoce como «El Sacapuntas», Tano Franco y Mario Arranz, o es para ganar tiempo en la negociación del Convenio con la RFEBM y hasta que no tengan Presidente no van a negociar.

Por último el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) a inadmitido la Demanda presentada en su día por ASOBAL, por el lío del bochornoso sorteo del calendario de la Liga ASOBAL, y el TAD le ha dicho a ASOBAL que lo que hizo la RFEBM en su momento era correcto y que no tienen ninguna razón. !Otro palito más para los sesudos de ASOBAL¡

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !