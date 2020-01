¿Asobal necesita continuidad en la Presidencia o un cambio? - Derosca

El pasado 16 de Enero se reunía la Asamblea General Extraordinaria de la ASOBAL en donde se decidía que quedaba abierto el proceso electoral para la elección del cargo de Presidente.

La presentación de candidaturas y avales finalizó el pasado Lunes 27 de Enero y ya está abierto un período de tres días hábiles para posibles impugnaciones. En el caso de no existir impugnaciones, la votación definitiva para elegir Presidente de ASOBAL será por correo electrónico el próximo Viernes 31 de Enero, entre las 10,00 y las 14,00 horas.

Unas elecciones que se antojan claves para la ASOBAL de cara al futuro y para conocer a dónde quieren ir de verdad los clubes y el balonmano español en su máxima categoría. Es un momento en el que la división dentro de seno de ASOBAL por elegir Presidente es total. Por un lado los partidarios del actual Presidente Adolfo Aragonés y por otro los que apoyan un cambio con la candidatura de Jaume Conejero. Otra cosa que pienso tampoco ayuda a crecer a ASOBAL es la no presencia en su Comisión Delegada, elegida hace unos días, del F.C.Barcelona, BM.Granollers o Bidasoa. Dos históricos y piezas claves en nuestro balonmano.

La pregunta que se hace todo el mundo del balonmano en nuestro país es: ¿La ASOBAL necesita cambiar de Presidente para darle otro aire, un aire fresco o continuidad? Tras lo sucedido el pasado mes de Septiembre en Cuenca durante la reunión de la Asamblea de ASOBAL y la presencia del Presidente de la RFEBM en la misma, Francisco Vidal Blázquez García, se me antoja que la continuidad de la Presidencia de Adolfo Aragonés, si saliese elegido nuevamente, puede ser una guerra ya sin cuartel entre ASOBAL y RFEBM.

Hasta la fecha no he querido hablar del gravísimo incidente que se produjo en aquella reunión de Cuenca, durante la Supercopa de España, y que casi llego a las manos entre Adolfo Aragonés y Francisco Vidal Blázquez García (Presidente RFEBM). Uno que fue claramente a provocar al otro y el otro que perdió los nervios y no supo templarse en la reunión de su Asamblea. Un desencuentro institucional y personal. Conste que esto mimo se lo he dicho en persona a ambas personas. Si sale Aragonés las cosas, desde luego, se van a endurecer mucho y Francisco Vidal Blázquez García va a ir presuntamente a muerte contra ASOBAL en una lucha que ya viene de lejos. Si sale Jaume Conejero la distensión será buen para el balonmano español aunque ambas entidades tendrán que defender sus derechos e intereses. ¿Es bueno para ASOBAL que siga Adolfo Aragonés o es mejor que entre una nueva persona como Jaume Conejero? Esa es la gran incógnita en estos momentos.