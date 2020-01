España tira de oficio y gana dos puntos más ante la República Checa - Derosca

El primer partido de la Fase Principal ante la República Checa ha caído del lado de los españoles. España 31 – República Checa 25 (14 – 9 al Descanso). Una España que ha sido fiel a su estilo, ha ido poco a poco desgastando a los checos, demostrando una vez más una cara de solidez y adaptándose a las exigencias del rival. A pesar de ser un partido menos brillante lo importante eran los 2 puntos y se ha conseguido. España ya suma 4 puntos en la Fase Principal. Nos espera el próximo Sábado, a las 18,15 horas, la selección de Austria. Otros 2 puntos vitales para seguir nuestro camino de las Semifinales en Estocolmo.

Ha sido un partido en donde los Hispanos han tenido que trabajar mucho. No ha sido una buena primera parte del encuentro pero se ha podido llegar al descanso con 5 goles de diferencia. La República Checa ha demostrado que físicamente es equipo que corre y que no te permiten hacer muchos cambios defensa y ataque. Los checos tienen una defensa bastante dura a la hora de cerrar los espacios y por ello España no lograba conseguir espacios claros tanto de lanzamiento como de penetración. Los Hispanos han estado bien tanto en defensa como en portería lo que ha permitido hacer goles de contraataque. En el segundo tiempo España ha abierto más la defensa con claras opciones de lanzamiento. El momento clave del partido ha sido en esos cinco minutos en los que España ha realizado un parcial en el que se ha marchado en el marcador de nueve goles. a partir de hñi el partido estaba clara para nuestros intereses. Ha sido un partido que había que sacar adelante, los jugadores han estado muy metido en el partido , se han sumado dos puntos importantes.

Quizás la Selección Española no ha jugado ante la República Checa como ellos desean pero lo importante es adaptarse al equipo contrario y a veces esa adaptación no genera ese flujo que se puede esperar. Lo importante es que el equipo tiene esa capacidad de adaptación a las dificultades, como siempre, que existen en el campo y sacar partido de ello.

La selección española continúa quemando etapas que la van aproximando a las semifinales del Campeonato de Europa. En el primer partido de la fase principal, la República Checa experimentó el efecto de desgaste que ejerce la defensa de los ‘Hispanos’, nuevamente utilizada como ‘campo base’ desde el que lanza las ofensivas definitivas.

En definitiva, tal vez no ha sido la victoria de los Hispanos más vistosa, con ese juego bonito de los anteriores partidos pero España se reafirma como un firme candidato a esas aspiraciones que tiene de estar en las Semifinales.

Los resultados de la Fase Principal en el Grupo I han sido los siguiente: España 31 – República Checa 25; Austria 23 – Croacia 27 y Bielorrusia 23 – Alemania 31.

Clasificación : 1º.- España…….4 puntos; 2º.- Croacia ……4 puntos; 3º.- Alemania…….2 puntos; 4º.- Austria…..2 puntos; 5º.- República Checa…..0 puntos y 6º.- Bielorrusia….0 puntos.

