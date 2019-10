¿El Tito Rosales se irá al final de Rositas o alguien ya le está moviendo la silla? - Derosca

Pasan los meses y todavía mucha gente del mundo de balonmano se sigue preguntando que va a pasar con el affaire del Tito Rosales. ¡No se ha escuchado nada durante todos estos meses! Un silencio sepulcral entorno a una presunta historia espinosa y puntiaguda que de momento no ha tenido consecuencias aunque tenemos noticias y está ahora mismo de actualidad.

Os recuerdo que el pasado me de Junio os contábamos que la información que llegaba desde los mentideros del mundo del balonmano decía que como es conocido por todos, la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) subvenciona a las Federaciones Territoriales con ayudas económicas. A la hora de repartir el dinero, se establecieron en su momento unos criterios. En esos criterios tiene un peso muy importante el número de equipos infantiles, cadetes, etc que tiene cada Federación Territorial a la hora de calcular el importe de dicha subvención. Un texto que con los criterios concretos, está publicado en la propia página web de la RFEBM. Pues el caso es que según cuentan al Sr. Antonio Rosales, más conocido como Tito Rosales, Presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, presuntamente se ha saltado esos criterios incluyendo en los equipos y clubes existentes en Andalucía otros que no reúnen los requisitos para estar comprendidos en dicho listado, dado que, como es lógico y como nos indica la razón y si realmente fuera como nos cuentan, deberían estar en plena competición y/o, al menos, debidamente constituidos; es decir ha aumentado en demasía presumiblemente la lista para percibir más subvención. El objetivo presuntamente, según cuentan, era incrementar el número de equipos con la intención de cobrar una subvención mayor de la RFEBM.

También parece ser que alguna Federación Territorial en concreto ha salido muy perjudicada por el tema, está bastante enfadada y parece ser que algunos de ellos le pidieron la dimisión de Tito Rosales a Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” en la pasada Copa de la Reina en Barakaldo.

Un Tito Rosales que es el directivo de la RFEBM encargado de recoger la información de todas las Federaciones Territoriales para establecer el baremo del reparto de ayudas que la RFEBM les da a éstas. Os recuerdo que el Sr. Antonio Rosales, más conocido como Tito Rosales, es una de las personas de máxima confianza de Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” y siempre al lado del actual Presidente de la RFEBM.

Recordemos que la normativa del reparto de ayudas a las Federaciones Territoriales se aprobó en la comisión delegada en el año 2017, adjunto el fichero:

normativa_de_la_distribucion_de_ayudas_promocion_balonmano_territorial_2018

Por otra parte, no es ningún secreto que la relación de Tito Rosales y Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” parece ser que no pasa por su mejor momento. Si bien, según me cuentan Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” parece ser que le mantiene en la Junta Directiva de la RFEBM como Vicepresidente pero en los mentideros del balonmano se dice que Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” le está buscando una candidatura para sustituir a Rosales en la Federación de Andalucía. De hecho suena con fuerza en los ambientes del balonmano, el nombre del colegiado Sebastián Fernández Molina, quien el último año se está dejando ver mucho, como candidato a las elecciones andaluzas. Un individuo que es adulador e incondicional donde los haya de Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”. !Blanco y en botella¡

Evidentemente Tito Rosales, que no tiene un pelo de tonto, todo indica que se lo está viendo venir y comenzando a eliminar del mapa a todos aquellos que cree que no son de su cuerda. Hace unos días ha cesado de manera fulminante a Alberto Murillo, compañero arbitral de Sebastián Fernández Molina, de su cargo como responsable de formación del Comité de Árbitros de Andalucía. Y yo me pregunto:¿Pudiera ser que el motivo del cese fuera que Murillo ya estaba haciendo campaña por Sebastián Fernández Molina para la Presidencia de la Federación Andaluza?

CARTA DEL CESE DE MURILLO

No nos olvidemos que curiosamente en su día el Sr. Antonio Rosales fue nombrado nuevo miembro del Comité Olímpico Español en la Comisión de Distinciones y Protocolo, ha recibido la Insignia Olímpica del COE, amén de ocupar la Vicepresidencia Primera de la Real Federación Española de Balonmano, bajo la Presidencia de Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”, el cuál es a su vez Vicepresidente del COE y según parece ser va diciendo que es el delfín de Alejandro Blanco (Presidente COE). !Estaremos muy atentos¡