Un Ex miembro de la Junta Directiva de Blázquez se enfrenta a una Querella por presunta Apropiación Indebida (3) - Derosca

Como ya os vengo contando desde hace algún tiempo el escándalo es mayúsculo en Donostia con uno de los miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). El Presidente de la Federación Vasca el Sr. José Manuel Ruíz de Cenzano. Un hombre muy cercano y del círculo de confianza del actual Presidente de la RFEBM (Francisco Vidal Blázquez García), que sigue generando noticias.

Se ha tenido conocimiento, en este momento, a través de la auditoría de 2016 que la Federación Vasca, parece ser, pagó un viaje de varios asambleístas a la ciudad de Montpellier para asistir al Campeonato del Mundo de Balonmano Masculino en Enero de 2017, es decir, en pleno proceso electoral. Según me comentan, dicha factura, que asciende a más de 6.100 €, no aparece en las cuentas de la Federación Vasca.

También varios ex-directivos de la anterior Federación Vasca de Balonmano parece que desean no ver la situación actual del ex-presidente Sr. Ruiz de Cenzano. Incluso según me cuentan uno de ellos va diciendo que el interventor está costando mucho dinero a la Federación Vasca. Cosa que parece no ser cierta dado que parece ser el interventor tiene un contrato por un año, por lo que según mis fuentes, a lo sumo cobrará 24.000 € en un año. Mientras que el Sr. Ruiz de Cenzano parece ser que tiene acreditados por la auditoría del año 2016, hecha por el Gobierno Vasco, unos gastos de 33.000 euros en dietas y gastos de representación, aparte de los gastos de kilometrajes y las cantidades apropiadas del seguro ya comentados en otros artículos al respecto. Las cantidades de gastos del Presidente en 2014 y 2015 son del mismo orden según me cuentan.

Por cierto me dicen “Mis Pajaritos” que se han quedado de piedra cuando se han enterado quién es el Delegado del Equipo Nacional Absoluto Masculino que acude a finales de mes a disputar el Torneo 4 Naciones en Argentina. El Delegado será Sergio Estellés García que curiosamente en el organigrama de la RFBEM figura con el cargo de Responsable del Almacén. Salvo que exista otra persona con el mismo nombre y apellidos y no sea el caso. Con todos mis respetos ¿Es que no existe ninguna otra persona que pueda ir como Delegado con España que el Responsable del Almacén de la RFEBM? ¿Será que a lo mejor esta persona es valenciano y amigo de Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”? Lo de la RFEBM y su Presidente cada día es más lamentable. !A dónde vamos a llegar¡ Sigo insistiendo una vez más que este individuo, en mi opinión, no puede aspirar a llegar a ser algún día Presidente del COE. !Qué Dios le pille confesado al deporte español¡