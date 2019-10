Reunión de los Presidentes de la IHF y EHF con el Presidente Unión Europea Jugadores - Derosca

La pasada semana se reunieron en Basilea, sede de la Federación Internacional de Balonmano (IHF) el Presidente de la IHF, Dr. Hassan Moustafa, el Presidente de la Federación Europea de Balonmano (EHF), Michael Wiederer con el Presidente y representantes de la Unión Europea de Jugadores de Balonmano (EHPU) para tratar temas relacionados con los jugadores.

Los asuntos que se pusieron encima de la mesa para discutir fueron la carga de trabajo de los jugadores, incluidos los días de descanso, los horarios de los partidos en los eventos y la protección de los mejores jugadores.

Tras la reunión el Presidente de la IHF, el Dr. Moustafa, manifestó que le complacía escuchar a los jugadores quienes son la principal fuente de nuestro deporte. Igualmente dijo que aprecian su papel y harán todos los esfuerzos para salvaguardarlos, que la reunión fue muy productiva. y que el liderazgo de la IHF y de la EHF junto con la EHPU pudo intercambiar ideas y propuestas que beneficiarán enormemente al balonmano.

Finalmente el Presidente de EHPU y ex miembro del equipo nacional danés Michael Sahl Hansen se unió al vicepresidente Marcus Rominger (GER) junto con los jugadores actuales y representantes de EHPU Uwe Gensheimer (GER), Mikael Appelgren (SWE) y Bo Spellerberg (DEN).

