Jackson Richardson se lanza al mundo de la política en Francia - Derosca

Uno de los jugadores más importante en la historia del balonmano francés y Campeón absoluta mete de todo con la selección gala, Jackson Richardson, ha decidió asumir un nuevo desafío en su vida y entrar en el terreno político en las próximas elecciones municipales que se van a celebrar en la ciudad de Marsella. Richardson se une a la lista de candidatos de Bruno Gilles (LR) para la sucesión en la alcaldía saliente de Jean-Claude Gaudin.

Desde luego no es el único jugador de balonmano que ha entrado en política dado que hace unos años, el ex lateral derecho internacional, Joel Abati, también se embarcado en una carrera política en el Consejo Regional de Languedoc junto con el ex alcalde de Montpellier, Georges Freche.

Recordemos que Jackson Richardson ha sido el santo y seña de la Selección de Francia a lo largo de muchos años junto a sus compañeros de equipo del OM Vitrolles a principios de los 90. El hombre que ganó la Copa de Europa en 1993 con el equipo del OM Vitrolles de Jean-Claude Tapie y que decidió regresar a la región natal de su esposa. También milito en nuestra Liga ASOBAL con el histórico Portland San Antonio logrando numerosos títulos. El dar ese paso adelante en su vida según palabras del propio Richardson se debe a que quería devolverle a Marsella lo que ella le dio y se siente como en casa.

Por su parte el senador Bruno Gilles aún espera la confirmación por parte del partido republicano, pero según comentó a una agencia de prensa Jackson Richardson está muy motivado y no está para hacer la figuración. El objetivo claro es que sea el diputado encargado de organizar los eventos de los Juegos Olímpicos de 2024 incluida la vela.