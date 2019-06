Propuesta Calendario Liga División de Honor Femenina 19-20: ¡De Locos! - Derosca

Una de las propuesta que va a poner encima de la mesa la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) en su próxima Asamblea General del 15 de Junio, en Oropesa del Mar (Castellón), será el calendario de la Liga División de Honor Femenina 2019 – 20 que esta nueva temporada se reduce a la participación de 12 equipos.

Una propuesta, que tendrá que aprobar la Asamblea, en la cuál habrá meses que sólo se jueguen dos partidos de Liga División de Honor Femenina, otros tres e incluso hasta un sólo encuentro en todo un mes. Es decir, los equipos de la División de Honor Femenina van a disputar la Liga dos fines de semana al mes. El resto del tiempo de cada mes será empleado para concentraciones de la Selección Española con el Objetivo 20 – 21.

Todo esto lo que implica es que sólo juega en casa cada equipo de la División de Honor Femenina, muchos meses, un fin de semana. También que se va a pagar más meses a las jugadores ya que el tiempo de la Liga es igual de larga que cuando antes estaban 14 equipos y se jugaban 26 jornadas. Veremos que dicen los patrocinadores de los equipos ya que van a dar visibilidad a su firma los conjuntos en casa 1 vez por mes y 1 vez por mes fuera. Ya no hablemos de los socios y los seguidores de los equipos de la División de Honor Femenina que casi no van a recordar cuando juegan sus equipos en casa. En muchas ocasiones una vez al mes y sin hablar del dinero que están pagando los aficionados por el abono anual para ver los encuentros. Es más, cabe la posibilidad que los Ayuntamientos correspondientes asignen los tiempos de los partidos y los entrenamientos de los equipos que por mes no se celebren a otros deportes.

Supongo que todo éste plan tiene como gran y único objetivo intentar ser Campeones del Mundo en el próximo Mundial Femenino 2021 en España. Un objetivo loable, comprensible y plausible pero lo que no se puede hacer es desvestir a un Santo para vestir a otro. Puede ser una buena forma, de manera inconsciente, de que el balonmano femenino se diluya y casi se cabe, sin hablar del tema de televisión que irá soltándose como gotas de agua en el mar para todos los seguidores y aficionados puesto que los partidos serán de higos a brevas.

El Calendario de las 22 Jornadas que va a proponer la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) en la Asamblea es el siguiente:

En Septiembre se jugarán 2 partidos de Liga ( 7 y 14 Septiembre).

En el Octubre se disputarán 3 partidos de Liga (5, 12 y 19 Octubre).

En el Noviembre se jugarán 2 partidos de Liga (2 y 9 Noviembre).

En Diciembre se disputarán 2 partidos de Liga ( 21 y 28 Diciembre).

En Enero 2019 se jugarán 2 partidos de Liga (11 y 25 Enero).

En Febrero se disputarán 4 partidos de Liga (1, 8, 21 y 29 Febrero).

En Marzo se jugará 1 partido de Liga (7 Marzo).

En Abril se disputarán 2 partidos de Liga (4 y 18 Marzo).

En Mayo se jugarán 4 partidos de Liga (2, 9, 16 y 23 Mayo).

La Copa de la Reina salvo una eliminatoria en el mes de Octubre el resto se jugará una eliminatoria en Enero, otra en Febrero y la Final8 en Abril. La Supercopa de España se jugará el Sábado 1 de Septiembre.

La gran incógnita es saber si realmente esta es la Liga División de Honor Femenina que dice Paco Paquioto Blázquez “El Medallitas” que en un futuro va a ser la Mejor Liga del Mundo Femenina.

