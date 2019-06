La IHF podría quitar a España el Mundial Junior 2019 y el Mundial Femenino 2021 si no se resuelve el tema Kosovo - Derosca

El pasado Martes 21 de Mayo se celebró en la Diputación de Pontevedra el sorteo del Mundial Junior Masculino 2019 en España. Un sorteo en el que el equipo de Kosovo ha quedado encuadrado en el Grupo “C” junto a las selecciones de Portugal, Croacia, Hungría, Brasil y Bahrain para disputar dicho Mundial Junior.

Tal y como os comenté en su momento parece ser que la polémica saltó cuando tanto la Federación Internacional de Balonmano (IHF) y el Comité Olímpico Internacional reconocen a Kosovo como nación mientras que el Comité Olímpico Español (COE) y el Gobierno de España no lo reconocen por lo que según me cuentan posiblemente no se autoricen los visados a Kosovo para poder jugar el Mundial en España.

Pues bien, el tiempo pasa y parece que las cosas se están complicando en este affiare y de qué manera. Según me cuentan, la situación está llegando a tal extremo que la Federación Internacional de Balonmano (IHF) parece ser que ya ha advertido a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) que si no se admite TOTALMENTE a Kosovo en el Mundial Junior Masculino 2019 tomarían la decisión den quitarnos el Mundial 2019 en Galicia, del próximo verano, y además nos quitaría también el Mundial Absoluto Femenino 2021 en España que se va a celebrar en Cataluña. Es más, incluso me cuentan que la Federación Internacional de Balonmano (IHF) parece ser que le ha indicado a la RFEBM que si esto se produjera la RFEBM tendría que hacerse cargo de todos los gastos generados por los equipos, hasta la fecha, que vienen al Mundial.

Según me cuentan Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” parece ser que está llamando y tocando a todas las puertas (COE, CDS…) para resolver el asunto y estamos a la espera de noticias. Ojalá se resuelva por el bien del balonmano. Una situación complicada que incluso me dicen se la ha trasladado tanto a la Junta Directiva como a la Comisión Delegada en las reuniones de la semana pasada. ¡ATENTOS!