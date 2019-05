Por qué Semifinales y Final Mundial Junior Masculino se pueden ir a Vigo cuanto estaban comprometidas en Pontevedra - Derosca

Hoy a las 12,00 de la mañana se va a celebrar el sorteo del Mundial Junior Masculino 2019 en España, en la Diputación de Pontevedra, y allí también se espera que se haga oficial dónde se van a jugar las Semifinales y la Final.

Menos de dos meses para que se celebre el Mundial Junior Masculino 2019 en España, más concretamente en Galicia, y se está generando un gran malestar por decisiones de última hora e incomprensibles. El Mundial Junior se va a disputar en las ciudades de Pontevedra y Vigo y a fecha de hoy todavía se desconoce donde se van a jugar los encuentros de Semifinales y la gran Final.

En los últimos días ha corrido como la pólvora, también ha salido en algún medio de comunicación de Pontevedra, que el Concello de Vigo y la RFEBM quieren llevarse las Semifinales y la Final a Vigo por lo que se ha montado tal revuelo, tensión y enfado en Pontevedra que evidencia un gran desencuentro entre el Comité Organizador y el Concello de Pontevedra. Es más desde el propio club Condes de Alberei Teucro han manifestado que todo esto es impresentable y una tomadura de pelo. Mientras la Federación Gallega de Balonmano guarda silencio.

Desde el principio quién quería organizar el Mundial Junior ha sido Pontevedra y Vigo parece ser que no tenía mucho interés. Por eso se le ofreció a Pontevedra organizarlo a medias dado que la RFEBM deseaba tener dos sedes. Siempre Pontevedra ha estado más activo en el trabajo de la organización del Mundial mientras que Vigo parece ser que pasaba más del tema e incluso me cuentan que hubo un momento con bastante miedo ya que lo podía haber dejado.

Inicialmente las Semifinales y la Final se iban a jugar en Pontevedra pero en dos meses se ha cambiado de opinión. Parece ser que existe una carta con fecha 4 de Febrero en la que se dice que la Final se jugaría en Pontevedra pero según me cuentan presuntamente hubo una reunión entre el Sr.Abel Caballero (Alcalde de Vigo), en un hotel de Vigo, con Paco Paquito Blázquez «El Medallitas» en donde parece ser se produjo un cambio radical de criterio.

A raíz de este cambio de criterio se ha pedido por parte de Pontevedra a la Federación Internacional de Balonmano (IHF) que explique el por qué sí a Vigo y no a Pontevedra. Igualmente me cuentan que se le han pedido explicaciones al Comité Organizador y las justificaciones que se les ha dado para el cambio a favor de Vigo y no de Pontevedra se refieren a kilometraje, hoteles, y espectadores en los pabellones (tan sólo una diferencia de unos 500 asientos entre uno y otro). Según me dicen esas Justificaciones no convencen a nadie y no se sostienen dichas justificaciones de ir a Vigo con los tres partidos.

Está claro que la Diputación de Pontevedra quiere un equilibrio entre Vigo y Pontevedra, que puede existir una solución y es que las Semifinales se disputen en Pontevedra y la gran Final en Vigo. Recordemos que el Director de Competición del Mundial Junior Masculino 2019 en España es Jaume Fort.

Por cierto me cuentan “Mis Pajaritos” que ya conocen el Orden del Día de la Asamblea General de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) bajo ínclita la presidencia de Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”. Una Asamblea que tal y como os contaron en su día se va a celebrar en la localidad castellonense de Oropesa del Mar el próximo Sábado 15 de Junio. Será en el “Espai Cultural” de Oropesa del Mar a partir de las 09,30 horas en segunda convocatoria. Dicho Orden del Día es el siguiente:

Informe del Presidente Examen y aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto y Cuentas Anuales del ejercicio 2018. Aprobación de la retribución del Presidente. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto del Ejercicio 2019. Informe sobre la Gestión Deportiva Anual. Ratificación, si procede,de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada. Tarifas Arbitrales Temporada 2019 – 2020. Propuestas de los Miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva. Aprobación Calendario deportivo. Ruegos y Preguntas.

Tiempo tendremos para desgranarla y hablar de dicha Asamblea General de la RFEBM.

También me cuentan “Mis Pajaritos” que la gente del balonmano se pregunta qué es lo que pasa con Antonio Rosales (Presidente de la Federación Andaluza Balonmano), más conocido como Tito Rosales, que según dicen en los mentideros no está pasando por su mejor momento en su relación con Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”. Os contaremos en las próximas semanas. ¡ATENTOS!