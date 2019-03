Entradas de día para las sedes de Viena y Graz del Europeo 2020 ya están a la venta - Derosca

Las entradas de día para el próximo Europeo Masculino 2020 ya están disponibles, además de los paquetes de entradas para las sedes de Viena y Graz. Las entradas a precios atractivos están ya disponibles para las cuatro categorías en la sede de Graz y cinco en la sede de Viena, con el objetivo de atraer a los aficionados más allá de la comunidad del balonmano.

También está disponible un paquete familiar especial. Con una entrada puedes ver dos partidos en la Fase Preliminar y tres en la Fase Principal. Austria jugará sus primeros partidos de la Fase Premilinar en Viena en el Europeo más grande de todos los tiempos y también permanecerá en la capital si logra avanzar a la Fase Principal.

Por su parte la Selección de Croacia estará ubicada en la Fase Preliminar en la ciudad de Graz si se califican. El equipo de Alemania se trasladará a Viena para la Fase Principal, siempre que se clasifique para el Europeo y pase la Fase Preliminar en Trondheim. El 28 de Junio, los grupos de la Fase Preliminar del Europeo Masculino 2020 se sortearán en la ciudad de Viena. Todos los paquetes de entradas, así como todas la entradas de día ya están disponibles a través del sitio web oficial de Europeo y el sitio web de la Federación Austriaca de Balonmano.

Tanto en la sede de Graz como en la de Viena, se ha prestado atención especial a unos precios que fueran atractivos en las entradas para el Europeo más grande de todos los tiempos. Las entradas de un día se pueden comprar a partir de € 29, en Viena incluso a partir de € 19. El objetivo es alcanzar y ganar a los aficionados más allá de la comunidad de balonmano. Los paquetes de la Fase Preliminar y Principal, que están disponibles desde el pasado 26 de Octubre, seguirán estando disponibles. Además, también está disponible un Paquete Familiar de tres boletos, dos de los cuales se han reducido en un 50 por ciento. La distribución se puede organizar individualmente. Por ejemplo, ambos padres pueden entrar al pabellón con un niño, o un padre con dos hijos. Por supuesto, se pueden reservar entradas individuales además del Paquete Familiar.

Todas las categorías en las dos sedes citadas anteriormente ya están a la venta. Los mejores lugares deben ser asegurados rápidamente, ya que los grupos en las Fases Preliminares estarán agotados tan pronto como se conozcan. Ya es seguro que Croacia, con una clasificación exitosa, jugará sus partidos de la Fase Preliminar en Graz. La Selección de Austria estará en Viena. Si la selección de Alemania se clasifica para el Europeo 2020, los “Bad Boys”, jugarán su Fase Preliminar en la ciudad de Trondheim y se trasladarán a Viena para la Fase Principal. Recordemos que el sorteo de los grupos de la Fase Preliminar se llevará a cabo el próximo 28 de Junio en Viena.

Por cierto me cuentan “Mis Pajaritos” que están totalmente atónitos e incrédulos con la noticia que les ha llegado. Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” le ha pedido a la ASOBAL que colabore en la organización de la Copa del Rey con la aportación de tres personas con nombres y apellidos concretos dentro de los trabajadores de ASOBAL. ¡Ver para creer! Por un lado, tanto que quería Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” quitarle la Copa del Rey a la ASOBAL para hacer, según decía él, una competición distinta, de otra manera más vistosa, incorporar elementos nuevos y hacer más show. En resumen una Copa del Rey espectacular. ¿Y a la hora de montar la Copa del Rey necesita al personal de ASOBAL? ¿Tiene unos 33 empleados, más o menos, en la sede federativa y pide 3 de los 5 trabajadores de ASOBAL para organizar la Copa de Rey? ¿Durante todos estos años ha criticado a ASOBAL por la organización de las competiciones y ahora solicita su colaboración? ¿No lo hacía tan mal ASOBAL, entonces para que pide su colaboración? Por otro lado, sinceramente, no llego a entender la postura de ASOBAL ante un personaje, Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”, que durante todos estos años ha querido presuntamente destruir la ASOBAL como tal, la ha criticado hasta la saciedad muy duramente, no ha dejado títere con cabeza y ha puesto todas las piedras en el camino y un poco más. La ASOBAL, con todo el respeto del mundo, creo que se equivoca, su imagen deja mucho que desear y el mundo del balonmano puede llegar a entender que todo esto es una claudicación, una bajada de pantalones en toda regla. Me consta que lo que quieren es NO entrar en otra guerra más RFEBM – ASOBAL pero, desde el sincero aprecio, pienso que la dignidad, la honra y ser fiel a uno mismo es lo primero. Lo siento de verdad, pero este gran despropósito desde luego en la época de Eduard Coll como Presidente de ASOBAL no hubiera pasado. Era el antídoto perfecto a Paco Paquito Blázquez “El Medallitas”. ¡Se hacía respetar! Dicho esto, otra vez más vemos qué credibilidad y fiabilidad puede tener un personaje que hoy dice una cosa y mañana hace la contraria porque le conviene y que parece ser quiere ser el futuro Presidente del COE. Insisto un día más, si estos son los criterios que tiene Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” pobre deporte español si llega a la poltrona del COE y que Dios nos pille confesados. ¡Lo que nos puede esperar!