Jicha y Sprenger sustituirán la próxima temporada a Gislason en el banquillo del Kiel - Derosca

Uno de los grandes entrenadores en el panorama europeo y mundial como es como es el islandés Alfred Gislason dirá el próximo 30 de Junio adiós al banquillo de un histórico como es el conjunto hermano del Kiel. A sus 59 años el gran islandés Gislason deja los banquillos para según medios de comunicación alemanes, seguir en el Kiel pero en los despachos. Recordemos que Gislason ha estado durante 11 temporadas en el equipo germano y ha ganado 6 títulos de la Bundesliga, 5 Copas de Alemania y 2 Champions League.

El equipo alemán del THW Kiel ha hecho público hace ya un par de semanas que en el banquillo de los zebras se va a sentar la próxima temporada Filip Jicha y Christian Sprenger, como segundo entrenador, en sustitución de Alfred Gislason. Por lo tanto la próxima temporada el THW Kiel inicia una nueva etapa deportiva con Filip Jicha y Christian Sprenger en el banquillo. Jicha debuta como primer entrenador mientras que Sprenger ya sabe lo que es ser segundo del técnico en el Kiel puesto que lo ejerció en la temporada 2017 – 18.

Para el Director Deportivo del THW Kiel, Viktor Szilagyi, la pareja Jicha – Sprenger es una combinación perfecta de cara al futuro del equipo y los dos forman parte de la historia del club además tienen una visión similar de la manera en la que quieren que el equipo juegue. El propio Filip Jicha también ha comentado que conoce a Sprenger desde hace mucho tiempo, conoce su manera de ver el balonmano, su mentalidad y la energía que puede transmitir al equipo. Por su parte igualmente Sprenger ha reconocido que Filip y él tienen mucha confianza y no solo por todos los momentos que han compartido en Kiel. Ellos se complementan muy bien. Por lo que se ve ambos tienen una sintonía total.

Por cierto me cuentan “Mis Pajaritos” que están tremendamente sorprendidos tras leer unas declaraciones de Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” en una entrevista que salió publicada el pasado 26 de Febrero en “La Voz de Galicia” en donde se le pregunta sobre que el Guardés había anunciado que tendría que renunciar a Europa si se clasificaba y responde Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” textualmente: “Si se diera ese caso, haríamos lo necesario para ayudarles. El Guardés es un gran equipo, ha logrado con un valenciano de entrenador (risas) grandes éxitos. Por su afición, el núcleo en que se mueven y lo que han hecho por el balonmano español y por Galicia, por posicionarse cada vez más alto, merecen respeto”. !Toma ya¡ ¿Qué pasa, que otros equipos que tienen que renunciar a jugar por ejemplo la Champions Femenina, a Europa o lo pasan mal con deudas, las jugadoras no cobran su sueldo o están a punto de desaparecer (caso Canyamelar) no tienen el mismo derecho a que la RFEBM les ayude? ¿Otros equipos no cuenta lo que han hecho por el balonmano español y su afición? ¿No tienen derecho a que les ayude también la RFEBM? ¿Ayudamos a unos sí y a otros no? Lo más grave de estas palabras es que las dice un personaje que parece ser quiere ser en el futuro Presidente del COE. Si estos son los criterios que Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” piensa a aplicar si alguna vez llega a la deseada poltrona del COE, pobre deporte español. !Lo que nos puede esperar¡ Por el bien de nuestro deporte que no sea así.