Dinamarca arrasa en la Final a Noruega y gana su primer Mundial - Derosca

A la cuarta ocasión fue la vencida y Dinamarca se ha proclamado Campeona del Mundo en un partido que no ha tenido mucha historia puesto que desde el inicio han barrido de la pista los daneses a su vecinos los noruegos. Dinamarca 31 – Noruega 22 (11 – 18 al descanso). Las tres finales que había perdido Dinamarca hasta la fecha fueron en 1967, 2011 y 2013 y por su puesto la más dolorosa la del Europeo 2014 que se celebró en Dinamarca cayendo, en ese mismo escenario de Herning, ante Francia.

La selección de Dinamarca ha cerrado el círculo mágico de ganar todos los títulos posibles. Ha sido Campeón de Europa, Olímpico y ahora del Mundo. El ser Campeón del Mundo ya le clasificado directamente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde tendrá que defender el Oro ganado en Río 2016. Si el éxito deportivo ha sido importante no menos ha sido el de la asistencia de aficionados y púbico en general El Mundial 2019 que se ha celebrado en Dinamarca y Alemania ha estado cercano al millón de espectadores en los pabellones.

El equipo de Dinamarca ha sido el único que no ha perdido ni un solo partido durante el Mundial. Noruega se plantó en la gran Final tras eliminar de manera brillante y contundente a Alemania en las Semifinales pero eso no ha pasado ante la gran Dinamarca de Mikel Hansen y compañía.

El duelo entre las dos grandes estrellas del balonmano mundial nórdico Mikel Hansen y el noruego Sander Sagosen, se decantó en favor del danés porque a Sagosen le terminó arrastrando el huracán danés. El que también estuvo espléndido y mantuvo a su equipo ganado minuto a minuto una final que ampliaba la diferencia jugada a jugada ha sido el portero danés Niklas Landin. Terminó el encuentro con 12 paradas (un 39%). Al Final el Oro para Dinamarca, la Plata para Noruega y el Bronce para Francia dejando a Alemania en Cuarta posición.

En otro orden de cosas nuestro gran extremo Ferrán Solé ha sido elegido como mejor Extremo Derecho del Mundial 2019, lo mismo que sucedió en el pasado Europeo 2018 en Croacia. El “Siete Ideal” del Mundial 2019, elegido por la Federación Internacional de Balonmano (IHF), han sido: Extremo Izquierdo: Magnus Jondal (NOR); Extremo Derecho: Ferrán Solé (España); Lateral Izquierdo: Sander Sagosen (NOR); Lateral Derecho: Fabian Wiede (GER); Pivote: Bjarte Myrhol (NOR); Central: Rasmus Lauge (DIN) y Portero: Niklas Landin (DIN). El máximo goleador del Mundial 2019 ha sido el danés Mikel Hansen con 72 dianas, y también ha sido elegido como el jugador más valioso del Mundial.

