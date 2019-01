El cantante Dominik Klein y el DJ Kongsted hacen canción oficial Mundial 2019 - Derosca

En pocos días comienza el Mundial Masculino 2019 en Alemania y Dinamarca y ya tenemos canción oficial. Una canción que ha sido presentada la semana pasada y en donde la voz de la canción oficial, creada con el famoso DJ danés Kongsted, con una canción de un artista alemán joven y muy talentoso que tiene el mismo nombre que el ex famoso jugador de balonmano de la Selección de Alemania. La canción se llama Stand Up – Stand Out y es la canción oficial del Mundial 2019.

Se llama curiosamente Dominik Klein y está trabajando en su primer single, que se lanzará éste mismo año 2019. La colaboración entre él y Kongsted es la continuidad de la colaboración del trabajo que se viene realizando desde hace tiempo entre los co-anfitriones del Mundial Alemania y Dinamarca.

Según manifestaciones de Mark Schober, Presidente de la Federación Alemana de Balonmano, el Mundial Masculino se va a desarrollar en los pabellones tanto en Alemania como en Dinamarca y juntos han estado trabajando durante casi dos años preparando la mayor fiesta de balonmano. Pero no hay fiesta sin música, así que, qué mejor oportunidad para reunir a un artista alemán y un artista danés, para crear nuestra canción oficial.

El Secretario General de la Asociación Danesa de Balonmano, Morten Stig Christensen, está encantado de poder lanzar una canción del Mundial que ha sido coproducida por artistas daneses y alemanes. Para él esta canción está exactamente en el espíritu del campeonato donde el lema es “Stand Out“ (Destacarse). Según Morten Stig Christensen, el DJ Kongsted es un productor muy experimentado, mientras que Dominik Klein es un joven cantante y muy talentoso. Ese cóctel para él ha aportado algo nuevo y absolutamente sobresaliente al Mundial.

Esta participación en el Mundial Masculino 2019 por parte del artista alemán Dominik Klein le hace sentirse orgulloso de ser parte de la canción oficial. Desde su punto de vista él se ha centrado en hacer su propia música el año pasado, así que ser parte de algo tan grande como una de los acontecimientos deportivos más grandes del mundo, es increíble. Está claro que la música lleva a las personas a diferentes modos y conecta a las personas. Dominik Klein sabe que los pabellones estarán llenas de aficionados con el mejor balonmano del mundo y se necesita una canción que les emocione y esté lista para esta gran fiesta del deporte.

Tanto Dominik Klein como Kongsted interpretarán la canción oficial en directo en el Mercedes-Benz Arena de Berlín en el partido inaugural del Mundila el próximo 10 de Enero y también en la final en el Boxen, Herning (Dinamarca) el 27 de Enero.

Por cierto me cuentan “Mis Pajaritos” que la si hace unas semanas os comentaron Costa de Almería se convertía en un nuevo patrocinador de la RFEBM tras la salida de varios patrocinadores actuales, cosa que ya se ha hecho oficial. Ahora os pueden contar que también se han marchado Hispanitas y AirEuropa. Recordemos que Loterías y Apuestas del Estado (LAE) tampoco está tal y como os contamos hace meses. El que sí ha llegado como nuevo patrocinador es Iberia.