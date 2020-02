Gordon, el héroe sin trofeo - Con Basket si hay paraíso

El concurso de mates y triples de la NBA es posiblemente lo menos importante entre las cosas importantes del año baloncestístico. Sin embargo son una cita ineludible para los aficionados de todo el mundo. En efecto, los concursos del fin de semana de las estrellas de la NBA son la parte menos importante (que no menos impactante, todo lo contrario) entre las cosas importantes de cada temporada baloncestística, porque tienen que ver más con el espectáculo que con la competición. No se engrosa el palmarés competitivo pero sí supone un espaldarazo para el ganador.

Incluso en ciertos ambientes parece como si ganar el concurso de mates limitara a ese jugador a no ser más que eso, y no tiene por qué ser así. Zach LaVine es un ejemplo, ha ganado el concurso de mates dos veces pero es un excelente jugador de baloncesto. Sin embargo, es como si el que tiene capacidades atléticas no tuviera por qué saber jugador de baloncesto, aquello de «éste sólo saber hundirla para abajo». Puede ocurrir en algún caso, pero no es así. Además de que los concurso de mates del All Star han venido salvando el fin de semana de las estrellas en los últimos años, porque ha sido con diferencia lo mejor.

Hay jugadores que son conocidos mundialmente por haber ganado el concurso de mates o de triples, aun cuando no hayan dejado de ser jugadores secundarios en sus carreras o tengan un papel secundario a veces incluso residual en la liga; o no, porque también existe el caso de jugadores que después han tenido trascendencia que pasaron un día por los concursos, es el caso del recordado Kobe Bryant.

Precisamente la figura de la Mamba ha dimensionado este All Star 2020 de Chicago, porque así como Kobe Bryant fue único e irrepetible, así ha sido exactamente también este All Star de Chicago. Tal vez las imágenes maravillosamente proyectadas en el escenario del United Center de Chicago durante el tributo a Kobe en la actuación de Jennifer Hudson, son el mejor resumen.

Si hay algo en el deporte que haya sido capaz de transmitir la convivencia entre la vida y la muerte, si algo en el deporte es capaz de plasmar el tributo a un héroe caído, desaparecido, siendo inspiración para sus continuadores, para los herederos de su legado, ése ha sido el All Star de Chicago.

Cuando pensamos que la NBA no es capaz de superarse ante el reto de organizar un fin de semana cargado de espectáculo y alegría y hacerlo con sensibilidad hacia la figura de Kobe, cuando pensamos que es muy difícil hacerlo bien y acertar, honrar como es debido la figura de Kobe Bryant en un fin de semana cargado en teoría de alegría y diversión, cuando creemos que por lo reciente del trágico accidente de Calabasas (Los Ángeles) va y se supera.

El reto era mayúsculo, honrar con acierto, de manera inspiradora y luminosa la reciente pérdida de uno de sus jugadores referencia, un icono de la liga, y lo ha hecho en este All Star con un canto a la virtud, al juego del baloncesto, y al espectáculo. Todos han querido participar. El tributo es multidireccional porque ha partido desde la liga, desde la organización, pero también desde los jugadores, de los aficionados…

Jamás olvidaremos a Pau Gasol junto a Sue Bird dando la bienvenida al fin de semana de las estrellas pasando seguramente los cinco minutos más complicados de su vida en público. Todos fuimos Pau en ese momento, quizá no pudimos serlo cuando dio una asistencia, cuando machacó un balón o cuando se puso el anillo o levantó uno de los muchos trofeos con España, pero sí pudimos ser él cuando recordaba a su amigo, porque eso sí es algo que todos los seres humanos sentimos. La muerte es lo más democráctico que hay, tanto como la vida, y debemos mirarlas de frente aunque a veces resulte aterrador.

Ha tenido tanta influencia la figura de Kobe Bryant en el All Star que su recuerdo ha sido lo que ha mejorado el fin de semana, es lo que ha inspirado un cambio a mejor del partido de las estrellas. Porque su muerte ha motivado a los jugadores y la liga a cambiar el sistema del partido, cada cuarto ha tenido un ganador con un premio para una institución benéfica. Y la suma del 24 de Kobe al resultado al final del tercer cuarto determinaba el ganador .Era el primero que llegara a la suma de +24 sin reloj, y eso hizo que el último cuarto fuera un partido como los que le gustaban a Kobe Bryant, competido, con defensas (vaya dos tapones de Antetokounmpo a Lebron, uno de ellos invalidado pero…), con competitividad. Kobe ha salvado el All Star después de muerto, ha sido como un Cid del baloncesto, ha ganado otra batalla después de muerto, y parecía una batalla guerra perdida, darle competitividad al partido del All Star, que los jugadores compitieran en lugar de mirarse haciendo mates o haciendo barbaridades. Por cosas como ésta merece la pena tener esa Mamba Mentality presente, porque su existencia no sólo fue trascendental para el juego durante su vida, sino también después de su fallecimiento.

Lo que no había cambiado era el concurso de mates y de triples, añadiendo al de triples eso sí el aliciente de los balones verdes desde nueve metros. El nivel de tiradores es excelso, por lo que el concurso ya se sabía que no defraudaría. Ganó Buddy Hield de Sacramento Kings en la final a Devin Booker, de Phoenix Suns.

El de mates no podía defraudar tratándose de Aaron Gordon, Derrick Jones Jr y en menor medida aunque hay que subrayar su nivel también, Patt Conaghton y Dwight Howard. Si, otra vez Aaron Gordon. Él que había protagonizado uno de los mejores concursos de la historia frente a Zach LaVine. Cómo mejorar la perfección. Derrick Jones jr de Miami Heat y Aaron Gordon de Orlando Magic protagonizaron un duelo estelar, como el protagonizado entre Gordon y LaVine.

Algunos de los mejores mates de siempre los han hecho LaVine y Gordon. Posiblemente Gordon haciendo bueno su apellido de héroe de cómic haya hecho dos de los mejores mates de la historia. Uno lo hizo en 2016 y otro lo ha hecho en este 2020. En aquel concurso de 2016 ante LaVine fue ayudándose de la mascota de Orlando y pasándose el balón por debajo de las dos piernas, para ponerse en posición de sentado con la cabeza junto al aro. Venció LaVine, que hizo cosas increíbles. Ya fue polémico para muchos que Gordon no ganara aquel concurso, se consideró que su último mate había sido puntuado bajo injustamente. El otro mate que queda como uno de los mejores de siempre y que dejaba Gordon en Chicago, en el que agarra el balón que viene del canto del tablero con la mano con un giro de 360 grados y machando el balón. Luego llegaría el mate final sobre Tacko Fall, jugador de los Celtics de 2:26 según algunos, 2:29 según otros. Se sabe que un mate es de los mejores de siempre porque en lugar de abrir la boca o decir, uau, ostras, etc gritas. Si gritas es que acabas de ver un mate para la historia. Es el que produce emoción. Y el de Gordon con ese giro en el aire provoca emoción.

Cómo explicar que un tipo que se ha pasado el balón por debajo, que se ha sentado en el aire, que ha saltado sobre un 2:26, que ha cogido el balón en el aire con un giro de 360 etc etc no ha ganado un concurso de mates. Qué más se supone que tendría que hacer, nada, parece que nada más puede hacer.

La decepción del propio Gordon fue mayúscula, se sentía estafado y declaró que nunca más volverá a este concurso. Había indignación entre algunos aficionados tanto en el pabellón como en todo el mundo como se pudo ver en las redes sociales. Horas después de la victoria de Derrick Jones jr no se hablaba de otra cosa, y era tendencia Wade por haber puntuado más bajo el mate de Gordon que el de su ex compañero de equipo, Derrick Jones jr.

Cómo explicar que Aaron Gordon ha hecho dos de los mejores mates de siempre, y no ha ganado el concurso, cómo explicarlo y cómo aceptar la evidencia: es injusto que Gordon no sea ganador de este concurso. Ahora bien, ¿significa que es injusto que haya ganado Jones? ¿fue injusto que ganara LaVine? pues tampoco. Derrick Jones jr hizo un concurso realmente increíble, el duelo entre ambos ha sido otra vez una oda a lo imposible. En esa misma serie del giro de Gordon, Jones salta también desde lado del tablero con el balón rebotado del canto y la captura para pasársela por debajo de las piernas. Uno de los mates más perfectos que se han visto los ha hecho Jones en este concurso, un giro en el aire pasándose el balón por debajo de la pierna increíble.

En la final, Jones hace uno parecido al de LaVine saltando desde ¡la botella! manteniéndose en el aire, un vuelo a lo Jordan a lo LaVine. Impresionante. Pero entonces llega el de Gordon por encima de Fall. La controversia viene por la baja puntuación de Wade y Pippen a ese último mate. Para muchos es el definitivo. Podía haber empate pero lo que no podía era perder Gordon. La cuestión era o hacer un mate más, o empate técnico. Y en ese caso hubieran debido ser valientes y dar el trofeo compartido a Jones y Gordon, como pidió el mismísimo Lebron James.

Pero ese empate técnico no se produjo por los 9 de tres de los cinco jueces del concurso, entre ellos nada menos que Wade y Pippen. En la historia de la rivalidad en el deporte ocurren historias como ésta, historias que hablan de proezas épicas o de jugadores que emocionaron a millones de personas, y que no ganaron nada. Gordon es uno de esos campeones sin trofeo.