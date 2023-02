España suma dos platas en el Campeonato de Europa de pista

España subió este pasado jueves al podio del Campeonato de Europa de pista en Grenchen (Suiza). Y lo hizo con las platas que lograron Albert Torres, en la puntuación, y Alejandro Martínez, en el kilómetro CRI.

«La primera palabra que me viene es felicidad. La pista siempre me ha gustado muchísimo. Le doy mucho valor a esta plata, he disfrutado mucho de esta puntuación», dijo Torres.

El menorquín logró el primer metal de la jornada con una gran y valiente actuación en puntuación. Torres fue el primero en atacar y el encargado de ganar el último sprint.

Poco después fue el turno de la final del kilómetro CRI, a la cual había accedido Alejandro Martínez como segundo tras registrar su mejor marca personal en la clasificatoria (59.501). En la final, el velocista español casi clavó su tiempo para convertirse en subcampeón de Europa.

«Después de ser segundo en la clasificatoria de la mañana, sabía que tenía al alcance de la mano la medalla y que no se me podía escapar«, explicó Martínez.

