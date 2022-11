El Tour Down Under abrirá el calendario ciclista 2023

Una de las grandes novedades del calendario World Tour masculino 2023 es el regreso del Tour Down Under. La cita en tierras australianas será del 17 al 21 de enero de 2023 y regresa después de dos años en los que no pudo celebrarse por culpa de la pandemia del coronavirus.

El resto de pruebas del calendario ciclista se mantendrán sin grandes cambios. Las tres grandes permanecerán en su sitio. El Giro de Italia se disputará del 6 al 28 de mayo, el Tour de Francia se celebrará del 1 al 23 de julio y la Vuelta Ciclista a España tendrá lugar del 26 de agosto al 17 de septiembre. Por su parte, los cinco monumentos (Milán-San Remo, Flandes, Roubaix, Lieja y Lombardía) también permanecerán en sus fechas habituales.

