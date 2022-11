Iñigo Elosegui, nuevo fichaje del equipo Kern Pharma

El ciclista Iñigo Elosegui formará parte del conjunto navarro Kern Pharma a partir de la temporada 2023, en un regreso a ‘casa’ tras formar parte del equipo Movistar Team durante las tres últimas campañas.

«Kern Pharma anuncia su último fichaje para la temporada 2023, el corredor español Iñigo Elosegui», confirmó el conjunto de la UCI ProTeams, la segunda categoría del ciclismo profesional.

Elosegui conoce la estructura del Kern Pharma tras formarse en el Equipo Lizarte, equipo sub-23 de la Asociación Deportiva Galibier. Y regresa después de pasar a profesionales de la mano del Movistar Team.

«Es un corredor que encaja bien con nosotros porque tiene mucha calidad, es generoso, piensa en el bien común y compartimos el objetivo de hacer más grande cada día al equipo. Disfrutamos y sufrimos juntos la etapa sub-23 y a eso es a lo que aspiramos ahora, pues estamos encantados de que nuestros caminos se vuelvan a unir», aseguró el manager general del conjunto navarro, Juanjo Oroz.

Por su parte, el ciclista aseguró estar «muy contento» con este fichaje. «Desde que salí de la estructura pensaba en volver y siento emoción con este cambio. He trabajado con el grupo de gente que rodea al conjunto y son los mejores que me he encontrado. Sabiendo lo ambiciosos que son, me parece que es el sitio ideal para crecer juntos», añadió.

«Las piernas y la carretera decidirán, pero quiero aportar mi granito de arena, que espero que sea grande, trabajar duro y disfrutar de la bicicleta. Será un salto grande en mi carrera porque tendré retos claros y los podré preparar. Podré disfrutar de una continuidad y plantear objetivos un poco más grandes cada vez, que es lo que me hará mejorar», explicó el vasco.

El fichaje de Iñigo Elosegui por el conjunto Kern Pharma es el principal asunto que hoy te contamos en “A Tumba Abierta”, un blog dirigido por Cristóbal Cabezas en el que el ciclismo es siempre el gran protagonista.

Share and Enjoy !