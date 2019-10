El exciclista francés Raymond Poulidor, hospitalizado por una "gran fatiga"

El exciclista francés Raymond Poulidor, de 83 años, se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Limoges (Francia) tras acusar en las últimas semanas una «gran fatiga» que se le obligó a ser hospitalizado hace unos días, un estado de salud que mantiene a su familia «muy preocupada».

Poulidor, que terminó segundo en tres ocasiones en el Tour de Francia (1964, 1965 y 1974), sintió hace veinte días que su fuerza «disminuía», pero desde hace dos semanas una «pequeña fatiga» es ahora contemplada con mayor preocupación por sus allegados, según explica el diario francés Le Parisien.

Su esposa se mostró pesimista con el estado de salud del exciclista galo, abuelo del ciclista holandés Mathieu van der Poel. «La noticia no es muy buena. Los médicos nos dijeron que iban a hacerle pruebas, pero que teníamos que prepararnos para no recibir buenas noticias. Han pasado unos días desde que ya casi no habla. Simplemente responde ‘sí’ o ‘no’ cuando se le pregunta si comió o durmió. Estoy muy preocupada», confesó.

Su rivalidad con el también francés Jacques Anquetil, ganador de cinco Tour de Francia y fallecido en 1987, marcó el ciclismo en la década de los sesenta.

Cristóbal Cabezas Martín