Una administradora de fincas valora la nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado un nuevo paquete de medidas destinado a amortiguar la subida de la electricidad y del gas, para el que el Gobierno movilizará un total de 3.000 millones adicionales de los Presupuestos Generales del Estado, que va a beneficiar a las comunidades de vecinos con calefacción central.

Para ello,el próximo Consejo de Ministros aprobará un nuevo decreto con el que se pretende proteger al 40% de los hogares del país.Un millón setecientos mil hogares de toda España se veran beneficiados, según Moncloa.

El anuncio que lo realizaba el jefe del Ejecutivo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para informar y explicar su gestión ante la crisis energética, ha sido bien acogido por los administradores de fincas. En Mediodía COPE, Pilar López Angulo, administradora de fincas en Logroño ha valorado muy positivamente esta medida, "es muy positiva porque los administradores de fincas estamos muy preocupados con el precio de la luz y del gas porque las facturas pueden ser el 25 % más altas que el mes anterior".

Los gestores de las comunidades llevan meses viendo cómo salir adelante en los próximos meses, de hecho en Logroño una comunidad de vecinos decidió en Junta Extraordinaria que este invierno no encenderían la caldera comunitaria.

"El precio de la luz y el gas dificultan los precios mínimos que se tienen que cobrar por las comunidades para que se pueda sufragar el gasto porque aunque no estén usando la caldera sigue enchufada y consumiendo y muchos propietarios no lo pueden asumir" contaba Pilar López Angulo en COPE y reconocía que no paran de hacer reuniones con los vecinos para encontrar soluciones, "llevamos un aluvión de reuniones".