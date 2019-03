Última hora en "Tiempo de Juego" del 31 de marzo de 2019

Tiempo de lectura: 2



El Papa Francisco ha concluido su viaje por Marruecos con una defensa de la fraternidad y con el foco y la preocupación puesta en el problema de la inmigración. Concluye así un viaje oficial de dos días al país africano 33 años después de que lo hiciera por última vez el Papa Juan Pablo II. Durante el vuelo de regreso a Roma ha conversado con los diferentes periodistas, y ha hecho un llamamiento a Europa sobre el tema de los refugiados.

Destacamos también otro apunte del exterior. La Casa Blanca ha reiterado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerrará la frontera con México la próxima semana. Una decisión que ha tomado el mandatario para frenar la llegada de inmigrantes a territorio estadounidense y sin importar, han señalado, las consecuencias económicas para el país.

Aquí en España. Miles de personas, convocadas por 'La Revuelta de la España Vaciada' han marchado por el centro de Madrid para reivindicar soluciones urgentes para que el medio rural "no agonice".

Tambores de Teruel en la Cibeles. A la manifestación han asistido 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 100.000 en cifras de los organizadores. Han asistido como representación de 90 plataformas y 23 provincias españolas. También han asistido los ministros de Trabajo, Industria, Agricultura, Transición Ecológica y Sanidad, que se mantuvieron a la cola de la marcha. Bajo una intensa lluvia, los manifestantes han recorrido el tramo entre la Plaza de Colón y Neptuno. Este era el pulso de la calle.

Sobre todo la lluvia, porque esta mañana en la capital se ha notado bastante el cambio de tiempo con las precipitaciones. Al final se ha leído un manifiesto en el que han reivindicado la urgencia de un gran pacto de Estado por la regeneración de la España vacía.

En cuanto al tiempo, precisamente. Vamos hacia un lunes en el que habrá lluvias fuertes y tormentas en toda el área mediterránea, menos intensas en otros puntos del sur y este peninsular, y temperaturas en descenso en esas zonas. Las lluvias serán más intensas en la Comunidad Valenciana, mientras en el resto de la Península estará poco nuboso al principio del día y alguna posibilidad de chubascos o tormentas. Las temperaturas bajarán en el área mediterránea y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

La torre Eiffel, esa gran dama de hierro que preside París y es el emblema más conocido de Francia, ha celebrado este domingo su 130 cumpleaños. Un hito arquitectónico del siglo XIX que tuvo lugar para la Exposición Universal de París de 1889, pero no fue hasta el 15 de mayo de ese mismo año que se abrió al público... Una torre que tiene cientos de curiosidades, pero me quedo con una: la torre Eiffel podría haber estado en Barcelona para la Exposición Universal de 1888, pero su gran altura no encajaba en la ciudad por lo que el Ayuntamiento lo rechazó.

