De Haro: "En Navarra el PSOE no hablará en público con Bildu, pero sí aceptarán su abstención"

Tiempo de lectura: 1



A los aficionados del Liverpool y el Tottenham he intentado contarles cómo van las negociaciones para elegir al alcalde de la ciudad que están visitando, pero no les veo muy interesados. Así que se lo voy a contar a usted, te lo voy a contar a ti. Hoy los de Vox se han ido al Congreso de los Diputados para dejar claro que son un partido con representación parlamentaria. Y Espinosa de los Monteros ha explicado, después de que ayer se celebrar el Comité Ejecutivo Nacional de la formación, que la línea roja no es entrar en los gobiernos municipales o autonómicos. No apoyarán ningún pacto con partidos que se nieguen a hablar con ellos. Es, de nuevo, un recado a Ciudadanos, ese partido que tiene la piel muy fina para lo que quiere. El centro de la piel finita. Dice Espinosa de los Monteros que si Ciudadanos no quiere ir a ningún sitio ellos les esperan en el Congreso.