De Haro: “Antes que regular la eutanasia, hay que impulsar los cuidados paliativos”

Tiempo de lectura: 1



No es habitual, pero en uno de los debates de la legislatura que ha terminado, un diputado en el Congreso quiso añadir en su intervención un relato de algo que había vivido personalmente. El diputado era Francisco Igea, de Ciudadanos, candidato ahora a la presidencia de Castilla y León. Igea, que es médico, contó cómo había acompañado a su suegra a morir. Igea le aplicó cuidados paliativos, y aplicó una sedación que no es una eutanasia, sino un modo de morir sin dolor. Antes de la sedación la familia se reunió, cantaron juntos y se despidieron. Luego su suegra le pidió que no tuviera prisa en sedarla.