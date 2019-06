Expósito: "El recuerdo de Pepe Isbert: “Como alcalde vuestro soy"

Tiempo de lectura: 1



Ya ‘Habemus’ alcaldes. O alcaldesas. A más de uno me lo imagino como el insustituible Pepe Isbert en ‘Bienvenido Míster Marshall.’ ¡Qué escena más impresionante! con Manolo Morán tirando del brazo de Pepe Isbert, sordo como una tapia, en el balcón de la casa consistorial. Aquello era en pleno franquismo. Luego no había duda del partido del señor alcalde. Hoy la cosa se complica. Porque es difícil saber el partido y si me apuras, hasta el turno. Y no te digo las componendas, porque las hay de todo tipo.