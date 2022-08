Ángel Correas: “Estamos ante una cuesta de septiembre empinada, pero no es la primera vez que salimos de esta”

Esta semana podría ser denominada como la de los reencuentros. A caballo entre el mes de agosto y el de septiembre estos próximos días son una pista de aterrizaje perfecta para volver a la rutina. Hoy la frase en muchos trabajos puede haber sido “ya estamos todos o casi todos”.

Entre un 20 y un 30% de españoles dice no llevar bien la vuelta a la rutina. Y no hablamos de ese habitual malestar o incordio, apatía de tener que depender de nuevo del despertador, que ahí el porcentaje seguramente sería mucho más alto. No, hablamos de algo más. Hablamos de personas a las que volver al trabajo, retomar esa rutina, les ha generado o les genera problemas de estrés o ansiedad. Seguramente en estos casos el problema vaya más allá de la hora a la que ponemos el despertador. Hay trabajos de todo tipo, horarios de toda clase y jefes para todos los gustos, o disgustos, según se mire.