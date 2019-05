García de la Granja sobre la Fundación Querer: “Pensé que otro mundo es posible”

La fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro que impulsa Pilar “sin subvenciones ni ayudas públicas”. Afirman que necesitan que todos se hagan socios “desde un euro al mes” y que aúna a profesores, terapeutas, médicos y científicos para ayudar, educar y curar a niños con enfermedades neurológicas y trastornos neurológicos.

No reciben ninguna subvención ni a los niños les becan. “Me he convertido en 'Robin Hoona', yo y todos los padres que traemos los niños al colegio nos hemos convertido en Robin Hood” Venden camisetas, joyas, cuentos realizan galas, buscan socios, etc. Incluso tienen acuerdos con algunas empresas con las que han llegado a acuerdos.

Pilar García de la Granja se encontraba en Estados Unidos cuando decide crear la Fundación Querer y el Cole de Celia y Pepe. “Pensé que lo quería intentar, que otro mundo es posible” a lo que añade que “en esta vida hay gente que hace y gente que espera que hagan” Si haces te puedes equivocar pero si no haces nada nunca te equivocas porque tampoco consigues nada.

Respecto a las enfermedades neurológicas afirma que hay que “realizar un trabajo de desestigmatizar”. Preguntada por la razón por la cual dio el paso para embarcarse en el proyecto de la fundación y el Cole de Celia y Pepe una de las razones que da es “porque lo quería intentar” Al principio no tuvo el apoyo de nadie “si no nos ha tocado la lotería, nos decían”, pero a continuación se puso a ello y “siempre hay gente que cree en ti y en tu proyecto”

Para colaborar da una serie de métodos. El que comenta que es el más sencillo de todos es ir a su página web. www.fundacionquerer.org. Ahí se puede ver toda la información, inscribirse en la newsletter, comprar artículos, inscribirse como voluntario, etc. Las personas que llevan la fundación afirma que “son amigas” y cada una tiene su propio trabajo, dedicándole todo su tiempo libre.

Matricularse en el Cole de Celia y Pepe es muy sencillo, no hay más que llamar para informarse, pedir una cita y venir a verlo. Es un colegio abierto constantemente, “los padres no piden permiso para entrar en el cole”

A cualquiera persona que tenga un hijo con necesidades manda una serie de consejos. “En primer lugar el problema no lo tienes tú, lo tiene tu hijo”. Lo que piensen los demás “es lo de menos” ya que según afirma “lo principal es sacar tu hijo adelante. Y para ello que hay que hacer es darle al niño las herramientas. No hay estigma que valga”. En segundo lugar invita a que los padres pregunten, que no se queden con solo diagnóstico, terapeuta o neurólogo. En tercer lugar expone que “no pasa nada. De todo se sale”.