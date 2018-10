Venden por solo 6.300 dólares un valioso coche de 1934 que estaba en un contenedor

Un coche de la marca Buick de 1934 que ha estado más de 40 años en un contenedor de almacenamiento ha sido subastado por 6.300 dólares (unos 5.500 euros) en eBay, según informa la cuenta de Twitter de Fox News.

El propietario que lo puso a la venta no sabía lo que tenía entre las manos, lo encontró en uno de los varios contenedores que tenía desde hace 20 años. El coche estaba en muy buen estado, mejor que lo que al principio pensó su dueño: su interior estaba un poco afectado, pero la carrocería y el bastidor habían aguando al paso de los años sin oxidarse. Además, todo lo relacionado con la transmisión manual y el motor funciona perfectamente.

