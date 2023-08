Un vecino de Pontevedra se hace viral por lo que hace cuando entra en una tienda: "Que pensarán en casa"

Los conflictos en las comunidades de vecinos son relativamente frecuentes y, aunque a veces llegan a ser incómodos, vistos desde fuera pueden ser muy cómicos e incluso se convierten envirales a través de las redes sociales.

Esto es lo que pasa con la cuenta de Twitter'Líos de vecinos'(@LiosDeVecinos), una comunidad de vecinos de Pamplona. El último caso que se ha hecho viral tiene que ver con la actitud de alguien que acudió a una tienda e hizo algo inapropiado. Robar. "Es una pena que robaras la planta, sobre todo cuando las cámaras de la tienda te grabaron (...) qué pensarán cuando llegues a casa con la planta a las dos de la mañana...".

El dueño de una tienda se encuentra un grafiti en su local y su venganza se hace viral: hasta 10.000 euros

En este caso, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana. El dueño de la tienda Goatxa, en pleno centro histórico del barrio valenciano de Benimaclet se encontró una sorpresa al llegar su negocio. Se trataba de una pintada en su local. Pero lo ocurrido no acabó aquí.

Después contó la historia en redes sociales y anunció que iba a comercializar su “nueva marca grafitera” en unas camisetas. Pensó que vendería cuatro o cinco, como mucho, pero lejos de ser así, la gente empezó a pedirle camisetas y en solo cuatro días ha vendido más de 400 camisetas con el texto: “Brosa”. El éxito ha sido tal que Juanfran está pensando en empezar a estampar la firma en gorras, llaveros, sudaderas, tazas y lo que haga falta.

"Si yo he planteado una broma y un hilo, esto no se puede cerrar. Imagínate, un chaval, porque es un chaval seguro, que tenga que venir aquí con 1.000 euros para recuperar su firma. Me parecía muy gracioso. Por 1.000 euros se lo podía hasta regalar, pero por la troleada, me parecía una broma fantástica. Primero, que me limpie la banderola", dice Juanfran Peñaranda, tomándose todo esto con humor.

El dinero va para mi madre porque la pobre, ha estado trabajando toda su vida y tiene la no contributiva. Entonces, iba un poco ahogada. Se me ocurrió esto, yo ya tengo mi trabajo y gano mi dinero. Entonces, qué mejor regalo de navidad que ya está recibiendo. Le ha venido muy bien", cuenta el dueño del negocio, confesando en qué ha investido los 10.000 euros que ha ganado a raíz de la broma.

Audio





"El PNV dice que frena a la derecha, pero se echa en los brazos de Bildu"

Para estar al día de la actualidad, no te pierdas en COPE a Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', programa dirigido por Carlos Herrera, analizar la EPA del segundo trimestre, los escaños que pueden cambiar con el voto del exterior y la postura del PNV tras el 23J.

El PNV, dentro de su tacticismo histórico, se ha negado incluso a negociar con el PP. Es una de las escasas opciones que tiene Feijóo para que, de forma realista, le salgan los números. Pero el portazo parece definitivo. Y el presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortúzar, lo vende como un logro.