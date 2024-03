Va a una tienda en Reino Unido y lo que ve en la entrada acapara toda su atención: "Hagamos esto en España"

Salir de nuestro país siempre es enriquecedor. Cultura distinta, gastronomía diferente... e incluso los comercios pueden llegar a ser completamente opuesto a los nuestros. O al menos tienen ideas o iniciativas que en nuestro país no se han implantado o que no hemos visto nunca.

Y para esto están las redes sociales, donde muchos usuarios aprovechan para compartir todas estas cosas que le llaman la atención y que no estamos habituados a ver aquí. En este caso, el usuario de X @NachoGarciaR ha compartido una fotografía en su perfil de esta red social, pidiendo que "hagamos esto en España ya".





Va a una tienda en Reino Unido y lo que ve en la entrada acapara su atención: "Hagámoslo en España"

Se trata de un gran soporte de cestas de la compra en la tienda de cosmética Flannels, en Reino Unido, pero con una característica especial: hay dos colores distintos y cada uno tiene un significado particular. En el lado izquierdo, con las cestas de color negro, puede leerse "happy to be assisted", que se traduce en "feliz de ser atendida". De esta forma, quien opte por tomar una cesta negra da pie a que los empleados y trabajadores de la tienda puedan acercarse sin reparo a ellos.

No obstante, hay quienes prefieren que no les molesten o simplemente optan por ir a su aire por la tienda y no les apetece que nadie les interrumpa. En ese caso, en el lado derecho del soporte, hay una columna de cestas blancas donde pone "happy shopping alone", que se traduce en "feliz de comprar sola".

Una idea que ha sido aceptada y rechazada a partes iguales por los usuarios que han visto el post. Hay quienes están de acuerdo con la premisa: "Necesito algo similar en las peluquerías. ¿Cómo quieres que te corte el pelo? En silencio, por favor"; "No habría suficientes cestas blancas" o "Evitaríamos el momento incómodo de: "No, no gracias, solo estoy mirando", han escrito algunos usuarios a favor de esta iniciativa.

Otros, sin embargo, han criticado que sea necesario implantar cestas de colores para evitar la interacción. "¿Por qué este miedo a interactuar? Si me vienen a preguntar y no quiero: "estoy bien, gracias". Y si necesito ayuda, iré a pedirla como toda la vida. Esto es un paso más a una falsa protocolización de la experiencia de ir a comprar. Además, que puedo cambiar de idea en minutos", ha reprochado un seguidor.

"Sí, porque decirle al dependiente que no te hace falta ayuda te supone un esfuerzo infrahumano", ha ironizado otro usuario.

"Como no vivimos en una sociedad cada vez más aislacionista, vamos a aislarnos aún más del mundo. Ya hemos normalizado el no pedirle a desconocidos que nos hagan fotos porque viajamos con nuestro superpalo selfie. Y ahora esto. No es tan difícil decir: "No, gracias"", ha argumentado otro, mostrando claramente su opinión contra estas cestas de color.

Un joven de Sevilla que vive en Australia va a una tienda y no da crédito por lo que lee en una camiseta

Su nombre es Alejandro Gallardo, pero en su cuenta de TikTok se hace llamar @alegallardito. Y ha sido precisamente a través de esta red social donde ha contado una experiencia de lo más surrealista que ha vivido al ir a una tienda de ropa local. Allí no podía dar crédito al mensaje en español que ponía en esta camiseta.





La tienda de ropa se llama Cotton On. Allí, este joven andaluz mostraba su estupefacción al leer lo que ponía en esta camiseta. "Decidme ustedes esto, lo raro que es. Estoy aquí en una tienda de ropa de Australia. Mirad la camiseta de la colección que han sacado ahora, hermano", cuenta entre risas el joven sevillano.





"Esto cómo va a ser verdad, hermano", repite sin dar crédito. "Que han sacado en Australia, hermano, en una tienda de aquí de Australia, que o no he visto en ninguna otra parte del mundo, una camiseta de Andalucía, hermano", señala. A continuación, muestra la imagen de la camiseta verde, con varias ranas que sujetan dos guitarras españolas. "Andalucía, Spain. Golden Shore. La Costa del Sol. Amo' ahí los malagueños buenos", lee el joven.

"Te lo juro, ¿cómo han sacado esta camiseta? Es que no me entra en la cabeza hermano. ¿Esto a quién se le ha ocurrido de marketing de esta tienda? ¿Sacar una camiseta de Andalucía en Australia? En plan, es que en grande pone Andalucía. Que no es que diga España, Andalucía. No, Andalucía", se ríe.