Tatiana Delgado, premio CIMA Games por su talento en el sector del videojuego

Tatiana Delgado ha ganado la primera edición del premio "CIMA Games" que concede la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) por "su talento en la industria del videojuego" y por ser "un espejo para las jóvenes que aspiran a ser profesionales en este sector".

Un galardón que pretende visibilizar el trabajo y talento de las profesionales del medio, "siempre con perspectiva de género y como apoyo a un sector incipiente en el territorio español", señala CIMA en un comunicado.

Profesional con más de veinte años de experiencia, Tatiana Delgado es considerada uno de los nombres de referencia en el mundo del videojuego en España y es uno de los talentos STEM, acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering, Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Delgado empezó en esta industria en el estudio independiente Rebel Act Studios ejerciendo como diseñadora de juego, entorno y narrativa para un juego RPG (de rol) asimétrico multijugador y diseñando niveles y guion para "Ultimate Blade", la versión de "Blade: the Edge of Darkness" para X-Box.

A partir de ahí, trabajó para Enigma Software como diseñadora de niveles, para AKQA como diseñadora de juego, rol que asumió también en Zinkia y en títulos como "Pocoyo Racing" o "Hello Pocoyo" para distintas plataformas de Nintendo, además de diseñar conceptos de juego para móviles, Flash o PSP entre otras.

Delgado ha sido directora de juego y diseñadora senior para Tequila Works, ha diseñado experiencias educativas, de motivación empresarial y marketing entre otros fines para Frequentia; ha trabajado para Gameloft y King, ha sido cofundadora y directora de diseño del estudio Vertical Robot y es cofundadora también de Out of the Blue Games, compañía que publicó en 2020 "Call of the Sea".

El galardón le será entregado el 17 de julio en la gala de clausura del festival Celsius 232, dedicado a la literatura fantástica y que equipara el videojuego con el resto de lenguajes narrativos.