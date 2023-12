Sacan una foto a David Caruso, Horatio en CSI Miami, y la gente no da crédito a su cambio físico radical

Es uno de los CSI de la ficción más famosos y más mediáticos. Hablamos de Horatio Caine el hierático y un poco seco e inexpresivo teniente de 'CSI: Miami', la serie de televisión de la CBS al que sus compañeros llamaban cariñosamente 'H' -de honesto por su bien corazón- y que ha arrasado entre varias generaciones.

Detective de homicidios, experto en desactivación de explosivos, muy protector con su equipo, competidor natural de su homólogo en 'CSI Las Vegas', Gil Grissom y autor de la célebre por la frase: "Agentes, ¡llévenselo!" que entonaba cada vez que detiene a un criminal.

Horatio era una nota suelta, tiraba de intuición para resolver los casos y no dudaba en romper las reglas para salvar inocentes.

La serie fue un éxito pero tras 232 episodios y 10 temporadas en lo más alto, la CBS la canceló el 13 de mayo de 2012.









David Caruso

Pero ese el Horatio de la pantalla, que nada tiene que ver con el actor estadounidense que lo interpreta. Se llamaDavid Caruso, un nombre que refleja su ascendencia paterna italiana e irlandesa por parte de madre.

Su primer papel fue en la película An Officer and a Gentleman en 1982, el mismo año en el que interpretó a Mitch, un policía en First Blood.

Fue en 2002, cuando se metió en el personaje de Horatio Caine con un spin-off de CSI: Miami, dándole un aire más fresco y dinámico a la serie y llegando a ganar millones de seguidores.

David Caruso tiene una hija, Greta, con su segunda esposa, Rachel Ticotin, y dos hijos, Márquez Anthony y Paloma Raquel. En 1983, Ticotin se casó con David Caruso pero en seis años más tarde se divorciaría de él.

Comenzó en la interpretación en la década de los años 80, con ‘Oficial y caballero’. Pero su filmografía es amplia. Destaca Ladrón de pasiones (1984), Alien Encounters (1981), Blue City (1986), Twins (1988), El rey de Nueva York (1990), Mission of the Shark: The Saga of the U.S.S. Indianapolis (1991), Jade (1995), Kiss of Death (El beso de la muerte, 1995), Prueba de vida (2000) o Black Point (Engaño mortal, 2002).

Por su papel en Policías de Nueva York ganó un Globo de Oro y estuvo nominado a un Emmy.









Imagen más descuidada

Caruso ya está retirado de la gran pantalla pero sigue siendo un rostro reconocible. Es por ello que las cámaras le vieron cerca su casa en el valle de San Fernando, California mientras echaba gasolina y hacía unos recados, pero con una imagen que dista mucho de aquella tan pulcra y cuidada con la que le conocimos en la primera década de los 2000.

Como es normal el actor neoyorkino está más mayor, ya tiene 67 años, pero también se le ve con un aspecto más descuidado. Aparece con pelo más largo y despeinado, gafas de pasta oscuras, y algún que otro kilo de más. Eso sí, sigue manteniendo el color pelirrojo en su cabello, ese que tanto le caracterizaba.

La instantánea está siendo muy comentada en las redes sociales. Algunos mensajes se preguntan qué le ha pasado, opinan sobre la gran diferencia entre Horatio y su imagen actual, preguntan por su edad o reconocen que es un hombre con una edad y que se le debe dar un respiro.

Tras dejar hace más de una década las cámaras David Caruso se ha dedicado al mundo el arte, con unagalería en California. Es propietario además de varias empresas y de una popular tienda de ropa en Florida.

Pincha para ver: CSI Miami: Mejores momentos de Horatio Caine (Axn Latinoamericana)