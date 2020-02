 ¿Por qué nunca debes tirar de la cadena del inodoro con la tapa abierta?

Sabías que en un baño público el primer inodoro suele ser el más limpio o que hay más gente con móviles que con inodoros en el mundo... El retrete, ese gran desconocido, en el que, de media, una persona sin problemas intestinales visita dos veces al día. Si cada sesión dura unos 10 minutos, podríamos decir que pasamos 7300 minutos al año sentados en el w.c. Esto equivale a cinco días, algo más de 121 horas.

Son muchas las curiosidades que vamos a desvelar sobre tan 'santo' lugar. Comenzamos con una de ellas, muy importante, ya que afecta directamente a nuestra salud. ¿Por qué no se debe tirar de la cadena con la tapa del váter abierta? ¿Para qué sirve la tapa? Pues bien, principalmente su función es higiénica. Está ahí para evitar que salgan disparadas las bacterias cuando tiramos de la cadena. Cuando no bajamos la tapa las partículas de agua contaminada salen esparcidas y se adhieren a paredes, suelo, toallas, cepillos de dientes ...

Las bacterias intestinales que se pueden encontrar dentro del inodoro -Escherichia coli, Norovirus, Salmonella o Campylobacterentre, entre otras- pueden saltar hasta un metro y medio de distancia cuando se tira de la cadena. Por ello es conveniente tirar siempre de la cadena una vez se haya bajado la tapa del inodoro y no antes.

En el 'Libro gordo del retrete' (Editorial OBERON) puedes descubrir desde interesantes datos que desconocías sobre el inodoro, así como otro tipo de curiosidades. ¿Cuando se acuñó la primera peseta? ¿Dónde se construyó la primera rotonda?¿Qué es la cocotología? ¿Cuáles son los pueblos con los nombres más raros de España? Una lectura fácil y amena para aprender interesantes datos en esos minutos que pasas en el baño y que normalmente seguro que dedicas a mirar tu móvil.

Aquí, algunos datos llamativos que probablemente desconozcas del váter:

