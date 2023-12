Un joven argentino alucina con lo que le dice el camarero nada más llegar a un restaurante español

Seguro que te pasa que, cuando viajas a un país extranjero, tiendes a compararlo con España y hasta echas de menos cosas que tenemos aquí. Empezando por la comida y acabando, aunque parezca muy tonto, por las persianas. Y es que nuestro país, como solía decirse, "it's different", y hacemos las cosas de un modo distinto.

Y si no, que se lo digan a los extranjeros que llegan a nuestro país, que suelen alucinar con cada cosa que existe en nuestro país. Ya sabes, la cantidad de gente que hay en las terrazas ya sea invierno o verano, las largas fiestas nocturnas, o la simpatía de las personas, porque claro, el clima mediterráneo se nota y mucho.

Es lo que le ha pasado a Alexis, un joven argentino que ha llegado a vivir a España y ha alucinado con una de las cosas que le han pasado. Lo ha contado en su TikTok y es que fue a un restaurante de comida rápida y no esperaba lo que le espetó el camarero. Resulta que pidió su menú y entonces el que le atendió le preguntó si era argentino.

Le dijo que sí y estuvieron charlando un rato, hasta que el joven se sentó en su mesa. Al rato, llegó de nuevo el camarero y le regaló un helado y claro, cuando Alexis le preguntó a santo de qué, él le dijo que porque era argentino. ¿La razón? Que le gustaba una actriz argentina llamada Luisana Lopilato.

"Dime Messi pero, ¿Luisana Lopilato? No sé de dónde la debe conocer, pero gracias a vos Luisana me comí un helado gratis. ¡Viva España!" decía entre risas. Sin duda, una historia que recordará siempre.

Sin reserva en un restaurante de Benidorm

Era un restaurante que no admitía reservas y que iban entrando por orden de llegada, lo que hizo que, finalmente, no pudiera entrar a comer a aquel restaurante. En plena desesperación, decidió poner una reseña en el restaurante en el apartado de Google y, lo que no esperaba, era lo que le respondió el propietario.

Una respuesta que ha subido a X (el antiguo Twitter) la cuenta de @SoyCamarero, y que ha tenido miles de 'likes'.





"Pedimos una mesa una semana antes y dentro del restaurante, porque íbamos con un bebé y un carro. Pues no, ni mesa dentro ni nada. Cogen gente sin reserva y tú llegas y no hay mesa, no lo recomiendo" decía el cliente.

La respuesta del camarero fue, en efecto, demoledora: "este no es mi local, será el de Benidorm. El mío es con reserva previa, si no, no se puede comer. Antes de ponerse a escribir, no tome alcohol que le merma sus escasísimas facultades mentales" decía el propietario.

Una respuesta que no ha gustado a los usuarios de X y que han dicho que, por las respuestas de este hombre, "ya saben dónde no ir".

La demoledora respuesta de un camarero a un cliente

Esta vez le ha tocado al Bar Marrakesh de Granada, en el barrio de la Chana, que recientemente recibió una reseña con la puntuación mínima, donde un cliente se quejaba del trato "pésimo" del dueño y camarero. "Hemos ido nueve personas, estando el local vacío y no nos han permitido usar dos mesas. Hemos pedido hoja de reclamaciones y no nos la han querido dar porque no éramos clientes", escribió este cliente.

El local contestó y no dudó en avergonzar al cliente. "Decir que la mesa que se les ha ofrecido es una mesa grande en la cual entraban sin problema. Solo nos paramos a juzgar el trato del personal, pero no del cliente que viene con malas formas, queriendo campar en un local de uso público como en el salón de su casa con malas formas" reflexiona.