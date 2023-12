Un hombre va a renovarse el DNI y no puede creer lo que se ve en la imagen: "10 años con la foto"

Todos nos sabemos nuestro DNIporque prácticamente lo necesitamos para absolutamente todo. Al fin y al cabo, es nuestro código personal e intransferible, ese que nos acompañará durante toda nuestra vida. Y es por ello que cada diez años deberemos acudir a renovarlo. Cambios faciales, estéticos o simplemente el cambio de la edad deberán quedar reflejados en él. Aunque muchas veces, cuando vamos a renovarlo, no todo sale del todo bien.

O sí lo hace, pero la fotografía no sale como esperamos y nos veremos obligados a aguantar con ella durante los próximos años. Y sí, esto es lo que le ha ocurrido a la pareja de Estela, una tiktoker española, que ha contado lo que le ocurrió a su novio cuando fue a renovar su documento de identidad.

A través de su cuenta de TikTok @esteladebonito, la joven mostró la foto en cuestión de su pareja. "Lo llaman, le da la foto, lo paga... Bueno, que le dice la chica: "Vale, mientras que te lo acabo de hacer, vete a la sala y ahora te llamamos", y a los cinco minutos o así nos llama la chica y vamos", hasta aquí, todo bien.





No obstante, las cosas para su pareja no hicieron más que complicarse cuando ella les dijo que tenían un problema: "Tu DNI, por la calva, de cejas para arriba, se ve que lo ponen tan, tan blanco ahora, que de cejas para arriba de verdad había como un corte y no se le veía la cabeza".

Es decir, al carecer de pelo, la zona se le iluminaba tanto que es "como si no tuviese cabeza". Así las cosas, los dos le pidieron a la chica subir el contraste de la fotografía para tratar de resolver el problema. "Y dice: "No, no ya lo he hecho, y que no hay manera"".





La solución que no sale bien: durante 10 años con esta foto

Después de tratar de buscar una solución a este pequeño problema, la joven tiktoker continúa con la historia: "Total que le dice a su compañera de al lado: "Ostras, ¿qué puedo hacer? Porque me ha pasado esto". Y su compañera le dice: "Vale, pues coge un boli y en la foto que te ha dado el chico resíguele la cabeza con el boli".

Una solución, como venimos contando, que no salió del todo bien. De hecho, no salió ni la mitad de bien que ellas esperaban: "Yo cuando entiendo a reseguir es ponerle un poquito de sombrita. Le hace esto la chica en la foto", cuenta Estela, mostrando la fotografía, en la que se aprecia una fina línea negra hecha a bolígrafo marcando la cabeza. "Total, que Dani va a tener que llevar 10 años de su vida este DNI, con esta foto. De verdad, la chica diciendo "me sabe supermal", pero partiéndose el culo. Que normal, porque jolín 10 años con esta foto".

¿Qué significa la letra de tu DNI?

Hablando de nuestro documento de identidad, es posible que se te haya pasado por la cabeza la pregunta que, realmente, todos nos hemos hecho en algún momento: ¿qué significa la letra que antecede a los números? ¿Por qué está ahí? Y lo más importante: ¿qué significa exactamente?

En primer lugar, deberás saber que no todas las letras del alfabeto están en los DNI. Un profesor de matemáticas ha explicado que hay ciertas letras como la "I" y la "O" no están en los DNI españoles, ya que pueden confundirse con un "1" o un "0". Tampoco hay "Ñ", ya que podría haber problemas con los sistemas informáticos de cualquier otro país. Tampoco la "U", porque de quitarla, quedarían 23 letras, que según el profesor, es "un número primo que resulta esencial a la hora de darle un significado a la existencia de la letra en nuestro DNI. Por tanto, tu DNI seguro que no tiene las letras "I, "O", "Ñ" o "U".





Lo segundo es que no es una letra aleatoria, sino que tiene un significado. La letra que nos toca, está ahí por un motivo. Para entenderlo, hay que saber que nuestro número correspondiente se divide entre 23; las 23 letras que quedaban "disponibles".

Ahora bien, al ser un número primo, la división da un resto. A cada resto se le asocia una letra. Al 0 le corresponde una "T", al 1 una R", al 2 una "W", al 3 una "A", al 4 una "G", al 5 una "M," al 6 una "Y", al 7 una "F", al 8 una "P", al 9 una "D", al 10 una "X", al 11 una "B", al 12 una "N", al 13 una "J", al 14 una "Z", al 15 una "S", al 16 una "Q", al 17 una "V", al 18 una "H", al 19 una "L", al 20 una "C", al 21 una "K" y al 22, una "E".

En resumen, esta letra se utiliza para que los programas informáticos sean capaces de detectar si nos hemos equivocado escribiendo nuestro número. En cuanto un sistema detecte que nuestro número no coincide con la letra que va a asociada al mismo, será capaz de darse cuenta de que en nuestro número hay un error.