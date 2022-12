¿Has eliminado por error un correo de Gmail? Así es como puedes recuperarlo

Es muy probable que alguna vez hayas eliminado por error algún correo de tu bandeja de entrada de Gmail, por error y, cuando te has dado cuenta, ya no sabías qué hacer para recuperarlo. Sin embargo, algo que tienes que saber es que este correo no desaparece del todo, pues la aplicación lo que hace es enviar el correo ala papelera, donde permanecerá durante 30 días. Afortunadamente, esta aplicación de mensajería tan popular de Google tiene múltiples funciones que nos facilitan la recuperación de los correos eliminados.

¿Cómo recuperar los correos?

Como hemos dicho antes, los emails antes de ser eliminados pasan una temporada en la papelera de reciclaje. Por lo que, antes de recurrir a estos trucos, mira primero si el correo se encuentra ahí. Pero recuerda, pasados los 30 días de que el correo haya entrado en la papelera, este será eliminado de esta.

Recuperar un correo de la papelera

Primero, tenemos que abrir el Gmail y desplegar el menú lateral. Una vez hecho esto, buscaremos la carpeta 'papelera' y pulsaremos sobre esta, se abrirá una ventana con todos los borradores y correos eliminados. Ahora tenemos que localizar el correo eliminado, esto hay que hacerlo manualmente debido a que esta carpeta no tiene buscador automático. Si no han pasado los 30 días, el correo tendrá que estar en esta carpeta. A continuación, tendremos que hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el mensaje y seleccionar la opción 'mover a recibidos'. De esta forma, el correo borrado volverá a estar en la bandeja de correos recibidos.