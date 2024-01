Le hace un regalo a su padrastro y lo que hay dentro de la caja le hace romper a llorar: "Gracias"

En las redes sociales nos encontramos momentos de todo tipo, pero hay algunos tan emotivos que hacen contener la respiración y soltar alguna que otra lágrima. El último lo hemos visto esta semana en Instagram, la popular red social que permite a los usuarios compartir fotos y videos con sus seguidores.

El vídeo, que cuenta ya con más de 200.000 'me gusta', viene acompañado de un texto que pone en antecedentes: "Descubre cómo un hijastro valiente le pide a su padrastro que comparta su apellido. Prepárate para lágrimas y reflexiones profundas sobre la importancia de la familia y el amor. ¡No te lo pierdas!".

En la imagen se puede ver sentados en un restaurante a un hombre y a un niño de unos 12 años que le acaba de entregar un pequeño paquete cuadrado envuelto en un papel de regalo azul.

El hombre, con una gran barba y gorra, se sorprende de que su mujer, la madre del pequeño, esté grabando el momento. ¿Estás grabando?, sonríe mientras continúa abriendo el pequeño regalo que no mide más de un palmo.

En la parte frontal del obsequio se una pegatina con un mensaje 'te quiero mucho'. ¿Mucho, cuánto de mucho?, le pregunta el hombre al niño vestido con una sudadera azul que se nota que no puede contener los nervios. "De ahí hasta allá", contesta estirando los brazos de par en par.

Dentro, una funda blanca que atesora una bonita caja negra con algo que se presume ya de mucho valor.





No me diste el regalo de la vida pero la vida me dio en regalo de tenerte









"Para mi padrastro"

Y así es. En la sobria cajita aparece un mensaje que aclara el vínculo entre ambos 'para mi padrastro". "No me diste el regalo de la vida pero la vida me dio en regalo de tenerte, gracias por amarme como a tu propio hijo y por casarte con mi madre".

A partir de ahí, un tsunami de emoción y lágrimas. Pero la nota no termina ahí. Al final, una breve línea que termina por desmoronar al padrastro. "Me gustaría honrar y compartir tu apellido".

Gracias por amarme como a tu propio hijo y por casarte con mi madre"

El hombre tarda décimas de segundo en reaccionar, no puede articular palabra, baja la cabeza. Se lleva las manos a la cara y sin poder contener la tremenda emoción que siente, comienza a llorar desconsoladamente mientras abraza al pequeño que le devuelve un cariñoso abrazo.













"Padre es quien cría"

Las reacciones no han hecho esperar y tal y como advertía el mensaje original del vídeo, muchos han reflexionado sobre la importancia de la familia.

Algunos felicitan a la madre por haber sabido elegir a un padre como el del vídeo, mientras otros recuerdan que "padre no es quien engendra, si no quien cría, que está ahí cuando te duele la barriga o la cabeza, que te cura las heridas cuando te caes, que este ahí en tus actitudes, que te da amor, comprensión y te educa para que sea un hombre de bien".

Otros usuarios de esta red dejan claro que "el amor se gana igual que el dinero, este señor se ganó el amor y el respeto del niño".

"Qué bello encontrar este tipo de personas con estos sentimientos", "ha tratado bien al chico como si fuera su hijo de sangre y se ganó su amor y cariño, mis respetos", "soy padre y padrastro, me partió al medio", " qué hermosa la reacción de ese niño tan agradecido", rezan otros mensajes.

"Honren a sus padres. Pues si no son de sangre, son del alma", concluye otra de las respuestas.





Aquí puedes ver el vídeo: